Сбербанк не будет акционером новой региональной авиакомпании в случае ее создания

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк не рассматривает получение доли в планируемой к созданию новой региональной авиакомпании, несмотря на то, что банк работает над этим проектом в партнерстве с ВТБ. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. По его словам, банк рассматривает участие в проекте через собственную лизинговую компанию, которая поставит суда новому перевозчику.

«Наше участие будет сводится к конструкционной помощи и помощи в обеспечении такой компании, если она будет создана, парка воздушных судов на условиях лизинга», — заявил Хасис. Если появится новая региональная авиакомпания, «Сбербанк лизинг» имеет все возможности помочь ей обеспечить парк современных самолетов, добавил Хасис.

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Сбербанк обслуживает «значительное количество» региональных авиакомпаний. Они мелкие, раздробленные, слабые, у них нет возможности развивать парк воздушных судов, и многие из них находятся в достаточно тяжелом финансовом состоянии, добавил Хасис. Идея же создания крупного регионального перевозчика с участием Сбербанка и ВТБ связана с тем, чтобы помочь этим компаниям консолидироваться.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, ранее рассказывали «Ведомостям» источники: она будет создана не раньше 2019 г., планируемый пассажиропоток — в районе 6−10 млн человек в год. Это гигантская цифра — больше 10 млн пассажиров в 2017 г. перевезли лишь две группы — «Аэрофлот» (50,1 млн) и S7 (14,3 млн). Крупнейшей региональной авиакомпанией является «Ямал», которая перевезла в прошлом году 1,8 млн человек.