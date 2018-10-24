Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США посетила Донбасс и высказалась
Российское оружие будущего оказалось бесполезным (фото)
Ученые назвали легкие и быстрые способы снять стресс
Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга
Полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Найденного в подъезде в Щелкове мальчика отдали в приемную семью
Сын Елены Ваенги восхитил соцсети художественным талантом
Алла Пугачева устроила танцы в студии у Максима Галкина
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса»
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Умер артист Юрий Григорьев
Глава МВД Италии обвинил россиян в аварии в метро
Самый длинный в мире морской мост (видео)
Двойной дым: почему дизель это очень круто
"Расценим как нападение на РФ": посол о словах министра Польши
Погибла актриса Марина Поплавская
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
8Рим завалило льдом
13:56 (мск), источник: Ведомости

Сбербанк не будет акционером новой региональной авиакомпании в случае ее создания

Он готов предоставить новому перевозчику самолеты в лизинг.

Наверх
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк не рассматривает получение доли в планируемой к созданию новой региональной авиакомпании, несмотря на то, что банк работает над этим проектом в партнерстве с ВТБ. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис. По его словам, банк рассматривает участие в проекте через собственную лизинговую компанию, которая поставит суда новому перевозчику.

«Наше участие будет сводится к конструкционной помощи и помощи в обеспечении такой компании, если она будет создана, парка воздушных судов на условиях лизинга», — заявил Хасис. Если появится новая региональная авиакомпания, «Сбербанк лизинг» имеет все возможности помочь ей обеспечить парк современных самолетов, добавил Хасис.

Новость
Госбанки рассчитывают на субсидии

Сбербанк обслуживает «значительное количество» региональных авиакомпаний. Они мелкие, раздробленные, слабые, у них нет возможности развивать парк воздушных судов, и многие из них находятся в достаточно тяжелом финансовом состоянии, добавил Хасис. Идея же создания крупного регионального перевозчика с участием Сбербанка и ВТБ связана с тем, чтобы помочь этим компаниям консолидироваться.

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, ранее рассказывали «Ведомостям» источники: она будет создана не раньше 2019 г., планируемый пассажиропоток — в районе 6−10 млн человек в год. Это гигантская цифра — больше 10 млн пассажиров в 2017 г. перевезли лишь две группы — «Аэрофлот» (50,1 млн) и S7 (14,3 млн). Крупнейшей региональной авиакомпанией является «Ямал», которая перевезла в прошлом году 1,8 млн человек.

23 октября президент ВТБ Андрей Костин рассказал «РИА Новости», что ВТБ и Сбербанк будут участвовать в проекте на паритетной основе. При этом он отметил, что идея создания региональной авиакомпании принадлежит президенту Сбербанка Герману Грефу. Инвестиции в проект Костин оценил как минимум в $1 млрд.

 Меркель изменила отношение к импорту газа из США
Сергей Гуриев рассказал, почему россияне старшего возраста перестают работать
Кремль заявил о «чрезвычайной опасности» новой гонки вооружений
Ураган «Валака» полностью смыл один из гавайских островов
Министр труда заявил о беспрецедентном росте зарплат россиян
Не смотревшему «Движение вверх» школьнику поставили двойку
Глава МВД Италии назвал пострадавших в Риме «псевдоболельщиками»
Социологи назвали самую престижную профессию в России
Пилоты рассказали об отношении к аплодисментам при посадке
Спорт
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками ЦСКА занимает третье место в группе G, отставая на два очка от лидеров «Ромы» и «Реала». Свой следующий матч команда снова проведет с «Ромой». Встреча состоится 7 ноября
Hi-Tech
Названы самые популярные цвета смартфонов в мире Предпочтения пользователей меняются и производители подстраиваются под них.
Авто
Абсолютно новый КАМАЗ: первое официальное видео В Набережных Челнах до конца года соберут опытную партию первого российского премиум-грузовика, а в следующем — наладят серийное производство новинки
Кино
Александрова, Бледанс, Михалкова: звезды на премьере сериала Презентацию телевизионной драмы «Обычная женщина» посетили многие звезды российского кино
Недвижимость
Почему умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Шесть причин посетить московские рынки
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Горячие темы на «Детях»
Tanya Крыса 206
Akella квартирный вопрос 177
Жить хорошо! Пряники с яблочным повидлом. 144
Ирина Красавина Смена облика)))) 143
Леди
6 звездных женщин, которые ушли к любовникам Иногда страсть захватывает так, что ради нее бросают самую крепкую семью и самых верных мужей. Рассказываем о звездах, которые ушли к любовникам.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь