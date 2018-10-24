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15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Самозанятых освободят от уплаты первых 10 тысяч рублей налога

Заместитель министра финансов России Илья Трунин сообщил, что в качестве бонуса люди, которые вступят в систему налогообложения для самозанятых, получат возможность не платить первые 10 тыс. руб. налога.

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«В законопроекте это называется умными словами “налоговый вычет”, но, по сути, это возможность не платить первые 10 тыс. руб. налога, который будет исчислен», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По мнению министра, эта мера позволит «попробовать функционировать в этом режиме, не неся никаких дополнительных издержек, и в то же время оформляя свои взаимоотношения с государством» (цитата по ТАСС).

22 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запуске с 2019 года эксперимента по регистрации самозанятых через мобильное приложение и уплате ими налога.

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Эксперимент будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Для физлиц ставка составит 4%, ИП и юрлиц — 6%. Первое чтение законопроекта назначено на 25 октября.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Самозанятых предоставят самим себе».

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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