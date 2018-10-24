Самозанятых освободят от уплаты первых 10 тысяч рублей налога

«В законопроекте это называется умными словами “налоговый вычет”, но, по сути, это возможность не платить первые 10 тыс. руб. налога, который будет исчислен», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

По мнению министра, эта мера позволит «попробовать функционировать в этом режиме, не неся никаких дополнительных издержек, и в то же время оформляя свои взаимоотношения с государством» (цитата по ТАСС).

22 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о запуске с 2019 года эксперимента по регистрации самозанятых через мобильное приложение и уплате ими налога.

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Эксперимент будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Для физлиц ставка составит 4%, ИП и юрлиц — 6%. Первое чтение законопроекта назначено на 25 октября.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Самозанятых предоставят самим себе».