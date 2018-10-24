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16:54 (мск), источник: ТАСС

ЦБ РФ впервые выявил поддельные 200-рублевые купюры

Банк зафиксировал три фальшивые банкноты.

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ЦБ: $ 65.6299   +0.32 € 75.0806   +0.22 ММВБ: $ 65.5475   +0.04 € 74.7400   -0.37
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России в третьем квартале 2018 года впервые выявил три фальшивые купюры номиналом в 200 рублей, следует из материалов на сайте регулятора. До этого ЦБ РФ не фиксировал подделок двухсотрублевых банкнот.

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Во втором квартале этого года регулятор впервые выявил поддельные двухтысячные купюры.

Наибольшее число подделок в третьем квартале 2018 года было выявлено среди купюр номиналом 5 тыс. рублей — 7 616 банкнот. Следом по количеству фальшивых бумаг идут банкноты в 1 тыс. рублей, их было выявлено 2 425 штук, ещё 202 поддельные купюры регулятор выявил среди банкнот в 500 рублей и 95 подделок номиналом в 2 тыс. рублей.

Наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались купюры в 10 рублей и монеты в 1 рубль (всего одна подделка по каждому из номиналов). Среди иностранной валюты мошенники отдавали предпочтение доллару США (488 подделок за отчётный период) и евро (36 штук), также было выявлено 7 фальшивых банкнот китайских юаней и 1 банкнота фунтов стерлингов Соединенного королевства.

Согласно данным регулятора, больше всего фальшивых денег за третий квартал было выявлено в августе (3 820 штук), меньше всего — в сентябре (3 202).

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