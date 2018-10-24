ЦБ РФ впервые выявил поддельные 200-рублевые купюры

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России в третьем квартале 2018 года впервые выявил три фальшивые купюры номиналом в 200 рублей, следует из материалов на сайте регулятора. До этого ЦБ РФ не фиксировал подделок двухсотрублевых банкнот.

Читайте также Глава Гознака предложил изменить дизайн российских банкнот

Во втором квартале этого года регулятор впервые выявил поддельные двухтысячные купюры.

Наибольшее число подделок в третьем квартале 2018 года было выявлено среди купюр номиналом 5 тыс. рублей — 7 616 банкнот. Следом по количеству фальшивых бумаг идут банкноты в 1 тыс. рублей, их было выявлено 2 425 штук, ещё 202 поддельные купюры регулятор выявил среди банкнот в 500 рублей и 95 подделок номиналом в 2 тыс. рублей.

Наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались купюры в 10 рублей и монеты в 1 рубль (всего одна подделка по каждому из номиналов). Среди иностранной валюты мошенники отдавали предпочтение доллару США (488 подделок за отчётный период) и евро (36 штук), также было выявлено 7 фальшивых банкнот китайских юаней и 1 банкнота фунтов стерлингов Соединенного королевства.

Согласно данным регулятора, больше всего фальшивых денег за третий квартал было выявлено в августе (3 820 штук), меньше всего — в сентябре (3 202).