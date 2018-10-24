Объединенная авиастроительная госкорпорация

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После полутора лет дискуссии «Ростех» получит более 92% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех». Владимир Путин подписал соответствующий указ, на консолидацию отведено 18 месяцев. Однако для «Ростеха» это выльется не только в усиление авиакластера, на который уже приходится почти половина выручки госкорпорации, но и в проблемы поиска финансирования, например для проекта нового среднемагистрального самолета МС-21.

Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций ОАК «в качестве имущественного взноса РФ». По данным «Ъ», проект указа, разработанный в правительстве, был передан в администрацию президента около месяца назад. Госкорпорация должна получить 92,31% акций ОАК, принадлежащих Росимуществу, оставшиеся доли сохранятся у прежних владельцев в лице ВЭБа (5,11% акций) и частных акционеров. На преобразования отводится 18 месяцев, это «стандартный срок для прохождения весьма обширного набора юридических процедур», сказал Ъ топ-менеджер одного из предприятий авиапрома. В ВЭБе отказались комментариев не дали.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал это событие «важнейшим моментом для авиапрома», поскольку «создается авиастроительное объединение национального масштаба — крупнейшее в России». Он заявил Ъ, что консолидация «позволит сконцентрировать усилия государства, производителей авиатехники и ее компонентов для решения стратегических задач, стоящих перед отраслью». В «Ростехе» уточнили, что госкорпорация берет на себя серьезные обязательства, связанные с финансированием и реализацией госпрограмм и проектов в авиастроении, в первую очередь, среднемагистрального самолета МС-21. В него «Ростех» готов инвестировать более 50 млрд руб. до 2025 года.

Президент ОАК Юрий Слюсарь заявил Ъ, что в корпорации «рады возможности стать частью большой команды “Ростеха”». «Проведенные расчеты показывают наличие синергетического эффекта от вхождения ОАК в “Ростех” за счет доступа к технологическим, индустриальным и сервисным платформам, которые выстроила госкорпорация. Помимо достижения прямых эффектов от “умной консолидации”, появляются возможности для заметного сокращения административных издержек и получения ощутимой прибавки в операционной эффективности», — подчеркнул глава ОАК.

«Вхождение ОАК в периметр госкорпорации усилит производственную кооперацию авиастроителей с поставщиками комплектующих из “Ростеха”, — заявил вчера Ъ вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.— А эффективность работы авиапредприятий повысится за счет оптимизации инвестпрограмм и сокращения операционных издержек». По предварительным расчетам, совокупный эффект от интеграции ОАК в «Ростех» в период до 2025 года «может достигнуть порядка 120 млрд руб.», уточнил он.

Обсуждение возможной передачи ОАК «Ростеху» шло с весны 2017 года. Тогда Сергей Чемезов впервые назвал вопрос вхождения ОАК в «Ростех» «целесообразным», но «не сегодня» (см. «Ъ» от 15 марта 2017 года). Схожего мнения придерживался и глава Минпромторга Денис Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет «Ростеха» и совет директоров ОАК, а также ряд других чиновников правительства. Господин Чемезов в интервью Ъ говорил, что вхождение ОАК в «Ростех» позволит сделать «единую компанию, типа Boeing или Airbus», которая сконцентрирует в себе полный цикл производства в одних руках и в одном месте.

Но при реализации идеи возникали сложности, связанные с различными вариантами интеграции. Как сообщал Ъ 1 февраля, речь заходила даже об объединении ОАК с холдингом «Ростеха» «Вертолеты России», но от этого отказались, чтобы не спровоцировать обязательный выкуп акций у частных инвесторов холдинга. Фонду Mubadala из ОАЭ принадлежит 12,5% акций «Вертолетов России», и арабы, как рассказывали источники Ъ, «начали волноваться», поскольку «их мнения никто не спросил». Появлялся и риск возникновения права частных акционеров ОАК требовать выкупа акций, что могло обойтись в 30 млрд руб. (см. «Ъ» от 5 июля). Также отмечалось, что «Ростех» уже находится под западными санкциями, в отличие от ряда предприятий ОАК, что осложнит работу корпорации «Иркут» (производитель МС-21) и авиакомплекса им. Ильюшина (отвечает за развитие транспортной авиации).

По словам источника Ъ в оборонной промышленности, в итоге ОАК войдет в авиационный кластер «Ростеха», который возглавляет экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. По объему выручки за 2017 год этот кластер является ведущим в госкорпорации: 229,8 млрд руб. от «Вертолетов России», 234,9 млрд — от Объединенной двигателестроительной корпорации, 115,1 млрд руб.— от концерна «Радиоэлектронные технологии» и 31,6 млрд руб.— у «Технодинамики». «После вхождения ОАК с выручкой примерно в 452 млрд руб., этот показатель только по авиационному кластеру превысит 1 трлн руб., — говорит один из собеседников Ъ.— Такой цифрой очень удобно оперировать перед потенциальным инвестором».

Впрочем, вместе с большими цифрами, «Ростех» получит и «тяжелый хомут» в виде необходимости изыскивать средства под реализацию ключевых авиапроектов, прежде всего в гражданской сфере — это среднемагистральный МС-21, российско-китайский CRC-929 и новые модификации SSJ-100, говорит топ-менеджер одного из авиастроительных предприятий. «Финансово-экономический блок правительства поддержал такую схему только потому, что им нужно было снять нагрузку с бюджета, — подтверждает сотрудник Белого дома.— “Ростех”, конечно, никто не бросит наедине с проблемами, но расчет на то, что решать их им придется преимущественно самостоятельно». Юрий Борисов подтвердил вчера Ъ, что «в условиях ограниченных ресурсов федерального бюджета» «Ростех» готов дополнительно «инвестировать в ключевой проект российского авиастроения — МС-21 — десятки миллиардов рублей».