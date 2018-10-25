Заселение плюс расселение
Жилищный нацпроект представили президенту.
Жилищный нацпроект представили президенту.
Нацпроект «Жилье и городская среда» вчера поддержан на совете по стратегическому развитию уже на уровне президента Владимира Путина. Документ предполагает рост ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году за счет ускорения темпов строительства многоквартирных домов (МКД), при этом более половины из них должно финансироваться за счет ипотеки. Для обеспечения расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта работа Фонда ЖКХ будет продлена до 2026 года. Одновременно планируется увеличить долю регионального финансирования этой программы — в нацпроекте она составляет всего 14%.
Проект «Жилье и городская среда» президенту представил
Одна из ключевых задач — наращивание объемов ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году. Как следует из других целей нацпроекта, добиваться такого повышения Минстрой, в частности, планирует за счет стимулирования индустриального строительства, темпы которого в 2018 году, напротив, снижались —
С учетом того, что для роста рынка жилья требуется повышение спроса со стороны населения, отдельная ставка в нацпроекте сделана на ипотеку. Предполагается, что большая часть многоквартирных домов будет строиться в рамках ипотечных кредитов — если в 2017 году на «ипотечные» дома приходилось 35,3% МКД, то в 2024 году прогнозируется рост этой доли почти вдвое, до 66,2%. Для этого, как и сообщалось ранее, предполагается постепенное снижение средней процентной ставки по ипотечным кредитам — до 7,9% в 2024 году (сейчас 9,6%).
В порядке ликвидации аварийного фонда за шесть лет должно быть расселено 9,6 млн кв. м, наибольшие объемы расселения приходятся на последние два года — если в 2019 году предусматривается цель в 0,14 млн кв. м, то в 2023—2024 годах — по 2,9 млн кв. м (требуется, чтобы площади расселяемого аварийного жилья превышали «новые аварийные» не менее чем на 30%). Для этого необходимо продлить до 2026 года работу Фонда ЖКХ — правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила такой законопроект (он должен быть принят до конца года). Это позволит обеспечить завершение расселения аварийного жилья и выделение финансирования, если регионы не уложатся в сроки, обозначенные нацпроектом.
Также по поручению президента Белому дому предстоит проработать вопрос увеличения доли софинансирования расселения граждан из региональных бюджетов — сейчас она, по данным Минстроя, составляет 14%. Так, в рамках проекта расселения аварийного жилья планируется в общей сложности направить 432 млрд руб. из федерального бюджета и 68 млрд руб. из региональных. Вместе с тем правительство должно проработать вопрос о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности для расселения аварийного жилья.
Евгения Крючкова