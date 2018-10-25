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10:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Заселение плюс расселение

Жилищный нацпроект представили президенту.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нацпроект «Жилье и городская среда» вчера поддержан на совете по стратегическому развитию уже на уровне президента Владимира Путина. Документ предполагает рост ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году за счет ускорения темпов строительства многоквартирных домов (МКД), при этом более половины из них должно финансироваться за счет ипотеки. Для обеспечения расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта работа Фонда ЖКХ будет продлена до 2026 года. Одновременно планируется увеличить долю регионального финансирования этой программы — в нацпроекте она составляет всего 14%.

Проект «Жилье и городская среда» президенту представил вице-премьер Виталий Мутко — по его словам, сейчас документ согласовывается с регионами. Нацпроект, добавил вице-премьер, учитывает изменения отрасли, которые влияют на рост строительства жилья, — переход на проектное финансирование и адаптацию к переменам. Напомним, документ утвержден в конце сентября на уровне премьер-министра Дмитрия Медведева — с объемом финансирования чуть более 1 трлн руб., из которых 891 млрд руб.— средства федерального бюджета.

Нацпроект предполагает четыре направления: жилье, ипотека, формирование комфортной городской среды и расселение аварийного жилья.

Одна из ключевых задач — наращивание объемов ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году. Как следует из других целей нацпроекта, добиваться такого повышения Минстрой, в частности, планирует за счет стимулирования индустриального строительства, темпы которого в 2018 году, напротив, снижались — из-за ввода многоквартирных домов, начатых в кризисные для отрасли 2015−2016 годы. В 2024 году, согласно нацпроекту, темпы ввода МКД возрастут до 80 млн кв. м против 46,2 млн кв. м в 2017 году.

С учетом того, что для роста рынка жилья требуется повышение спроса со стороны населения, отдельная ставка в нацпроекте сделана на ипотеку. Предполагается, что большая часть многоквартирных домов будет строиться в рамках ипотечных кредитов — если в 2017 году на «ипотечные» дома приходилось 35,3% МКД, то в 2024 году прогнозируется рост этой доли почти вдвое, до 66,2%. Для этого, как и сообщалось ранее, предполагается постепенное снижение средней процентной ставки по ипотечным кредитам — до 7,9% в 2024 году (сейчас 9,6%).

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В порядке ликвидации аварийного фонда за шесть лет должно быть расселено 9,6 млн кв. м, наибольшие объемы расселения приходятся на последние два года — если в 2019 году предусматривается цель в 0,14 млн кв. м, то в 2023—2024 годах — по 2,9 млн кв. м (требуется, чтобы площади расселяемого аварийного жилья превышали «новые аварийные» не менее чем на 30%). Для этого необходимо продлить до 2026 года работу Фонда ЖКХ — правкомиссия по законопроектной деятельности уже одобрила такой законопроект (он должен быть принят до конца года). Это позволит обеспечить завершение расселения аварийного жилья и выделение финансирования, если регионы не уложатся в сроки, обозначенные нацпроектом.

Также по поручению президента Белому дому предстоит проработать вопрос увеличения доли софинансирования расселения граждан из региональных бюджетов — сейчас она, по данным Минстроя, составляет 14%. Так, в рамках проекта расселения аварийного жилья планируется в общей сложности направить 432 млрд руб. из федерального бюджета и 68 млрд руб. из региональных. Вместе с тем правительство должно проработать вопрос о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности для расселения аварийного жилья.

Евгения Крючкова

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