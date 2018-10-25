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10:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

АКРА повысило вероятность стресса для экономики РФ в обозримом будущем

Мониторинг прогнозов.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Экономисты российского рейтингового агентства АКРА уточнили свой среднесрочный макроэкономический прогноз, предыдущая версия которого была сделана в апреле 2018 года. В агентстве отмечают, что «обновление прогноза на 2019−2022 годы коснулось в основном оценки долгосрочных последствий роста протекционизма в мировой торговле и уровня равновесных краткосрочных процентных ставок в России».

В АКРА рассматривают три вероятных среднесрочных сценария. Базовый предполагает для РФ снижение доли населения трудоспособного возраста, низкую инфляцию, рост значимости азиатских стран в товарообороте и финансах, реализацию заявленных правительством мер экономической политики и сохранение уже введенных санкций. Он не предполагает ни заметных потрясений, ни инвестиционного прорыва, который закладывают в Минэкономики, сохраняя близкие к текущим низкие темпы роста в обозримом будущем. Между тем реализация двух других сценариев прогноза уже с 2019 года может заметно изменить параметры и траекторию экономического развития России. В сценарии, сопровождающемся финансовым стрессом в 2019 или 2020 годах, экономика сократится на 2−3%, в сценарии без него ее рост, соответственно, замедлится до менее 1%.

Развитие альтернативных сценариев увязывается с вероятностью проявления шести внешних рисков, которые будут воздействовать на экономику РФ через внешнюю торговлю и потоки портфельных инвестиций.

Указанные риски — внутренняя рецессия в США, падение спроса на российский экспорт из-за торговых войн США и КНР более чем на 1%, введение новых санкций США против РФ в ноябре 2018 года, шоки предложения, снижающие цены на сырье, долговой кризис в КНР и бюджетные кризисы в странах ЕС.

Сейчас, по мнению экономистов АКРА, из шести событий высокой стала вероятность введения США новых санкций в ноябре 2018 года. Также выросли шансы на то, что торговая война между Китаем и США приведет к временному замедлению роста их экономик и снижению спроса на российский экспорт. Вероятность проявления других рисков оценивается ими как средняя, кроме наступления долгового кризиса в Китае, ее в агентстве считают низкой.

Алексей Шаповалов

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