АКРА повысило вероятность стресса для экономики РФ в обозримом будущем

Экономисты российского рейтингового агентства АКРА уточнили свой среднесрочный макроэкономический прогноз, предыдущая версия которого была сделана в апреле 2018 года. В агентстве отмечают, что «обновление прогноза на 2019−2022 годы коснулось в основном оценки долгосрочных последствий роста протекционизма в мировой торговле и уровня равновесных краткосрочных процентных ставок в России».



В АКРА рассматривают три вероятных среднесрочных сценария. Базовый предполагает для РФ снижение доли населения трудоспособного возраста, низкую инфляцию, рост значимости азиатских стран в товарообороте и финансах, реализацию заявленных правительством мер экономической политики и сохранение уже введенных санкций. Он не предполагает ни заметных потрясений, ни инвестиционного прорыва, который закладывают в Минэкономики, сохраняя близкие к текущим низкие темпы роста в обозримом будущем. Между тем реализация двух других сценариев прогноза уже с 2019 года может заметно изменить параметры и траекторию экономического развития России. В сценарии, сопровождающемся финансовым стрессом в 2019 или 2020 годах, экономика сократится на 2−3%, в сценарии без него ее рост, соответственно, замедлится до менее 1%.



Развитие альтернативных сценариев увязывается с вероятностью проявления шести внешних рисков, которые будут воздействовать на экономику РФ через внешнюю торговлю и потоки портфельных инвестиций.