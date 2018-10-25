Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Шутка Путина про герб США в лицо Болтону возмутила" - СМИ
Самым популярным авто на планете остаётся «японец»
Роды сына и дочери Маликова принимал один и тот же врач
Дима Билан добился квартиры для победителя детского «Голоса»
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Детский снимок Андрея Малахова произвел фурор в сети
Роды сына и дочери Маликова принимал один и тот же врач
Муж и жена одновременно заболели раком груди
Названы самые полезные комнатные растения
"Это длится уже 15 лет": Ярослав Бойко о романе с Порошиной
Инвалида из "Голос. Дети" лишили квартиры - СМИ
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Наряд жены Трампа вызвал негодование СМИ
22 снимка, в которые невозможно поверить
Новая планетная система перевернула научный мир
«До сих пор чувство возмущения»: Матвиенко на ответ Топилина
Умер артист Юрий Григорьев
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
10Наводнение на Кубани
11:29 (мск), источник: ТАСС

Госдума ввела уголовную ответственность за «резиновые офисы»

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, направленные на борьбу с фиктивной регистрацией мигрантов в «резиновых офисах».

Наверх

Депутаты внесли изменения в статью 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», исключающие словосочетание «жилое помещение». Таким образом, ответственность будет наступать при незаконной регистрации на любых площадях, в том числе офисных.

Новость
Иностранных мигрантов отрывают от производства

В действующей редакции статьи 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве наказания также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также на срок до трех лет. Еще одной мерой, согласно законодательству, может быть лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Как заявила один из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, Россия становится «одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы».
Новость
Русскому народу нашли место в российском

Она добавила, что «порядка 12 млн мигрантов ежегодно прибывают в РФ». «Введя дополнительные меры контроля миграционного учета, патентную систему, ответственность за фиктивную постановку на учет, мы одновременно решили вопросы защиты как российских граждан, так и иностранных граждан, которые прибывают в Россию с благими целями и намерениями», — сказала Яровая.

Только в 2017 году было возбуждено порядка 25 тыс. уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства, заметила депутат, а наиболее частыми нарушениями являются именно незаконная постановка на учет и организованная деятельность по обеспечению нелегальной миграции.

По словам Яровой, «практика показала, что все же есть и пробелы в законодательстве, которые надлежит, безусловно, устранить».

«После того как мы приняли меры в защиту от так называемых резиновых квартир, начали появляться “резиновые офисы”. И мы увидели, что, к сожалению, юридические лица начали злоупотреблять, а иногда и организовывать заведомо противоправную деятельность, и на 34 кв. м умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, там не намеревались и не могли проживать», — заключила она.

Читайте также:

Россия ужесточила миграционное законодательство
Во время загрузки произошла ошибка.
10 июля© Ньюстюб
 "Человек оставил народ без работы, а сейчас на коне, на трибуне"
Девочка одна кричала: "я не хочу умирать!"
Минобороны: атаковавшими Хмеймим дронами управлял самолет США
Наводнение на Кубани: что происходит в Сочи, Туапсе и Адлере
В Башкирии попал на видео медвежонок, ворующий мед у пчел
Дональд Трамп нашел виновных в «почтовом терроризме»
Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам
Депутат ГД предложила заблокировать приложения и сайты знакомств
Спорт
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК Из-за пробок, образовавшихся в Москве в среду, «Локомотив» приехал на матч лишь за 55 минут до стартового свистка
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Еще одна структура получила право останавливать автомобили С 24 октября Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью дорожного движения
Кино
Перья и глаза: Ани Лорак снялась в образе Фредди Меркьюри К выходу на экраны байопика популярная певица перевоплотилась в Фредди Меркьюри
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Горячие темы на «Детях»
Лошадь Фиолетовая Уменьшение алиментов в связи с рождением ребенка в новой семье 465
Львица Страстная Я Мать или Где?! 292
Kayakashik Принцесса Анна: самая трудолюбивая принцесса 290
Василиска Юридическая безопасность в браке 248
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь