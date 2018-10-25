Госдума ввела уголовную ответственность за «резиновые офисы»

Депутаты внесли изменения в статью 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», исключающие словосочетание «жилое помещение». Таким образом, ответственность будет наступать при незаконной регистрации на любых площадях, в том числе офисных.

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В действующей редакции статьи 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на учет мигрантов предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. В качестве наказания также могут быть назначены принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также на срок до трех лет. Еще одной мерой, согласно законодательству, может быть лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Как заявила один из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, Россия становится «одной из самых привлекательных стран в мире для иностранной трудовой силы».

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Она добавила, что «порядка 12 млн мигрантов ежегодно прибывают в РФ». «Введя дополнительные меры контроля миграционного учета, патентную систему, ответственность за фиктивную постановку на учет, мы одновременно решили вопросы защиты как российских граждан, так и иностранных граждан, которые прибывают в Россию с благими целями и намерениями», — сказала Яровая.

Только в 2017 году было возбуждено порядка 25 тыс. уголовных дел по фактам нарушения миграционного законодательства, заметила депутат, а наиболее частыми нарушениями являются именно незаконная постановка на учет и организованная деятельность по обеспечению нелегальной миграции.

По словам Яровой, «практика показала, что все же есть и пробелы в законодательстве, которые надлежит, безусловно, устранить».

«После того как мы приняли меры в защиту от так называемых резиновых квартир, начали появляться “резиновые офисы”. И мы увидели, что, к сожалению, юридические лица начали злоупотреблять, а иногда и организовывать заведомо противоправную деятельность, и на 34 кв. м умудрялись регистрировать тысячи иностранных граждан, которые, естественно, там не намеревались и не могли проживать», — заключила она.