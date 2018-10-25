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13:49 (мск), источник: РИА Новости

Сечин рассказал о санкциях США в нефтяной отрасли

ВЕРОНА (Италия), 25 окт — РИА Новости. Санкциям США подверглось около трети мировых запасов и пятая часть мировой добычи нефти, это антирекорд, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.

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Источник: РИА "Новости"

«Односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти! Это безусловный антирекорд», — сказал Сечин.

По словам Сечина, санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся, в руках одной страны, а не мирового сообщества.

«Так, на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию — целых 40%. Причем отмечу, что в ряде секторов — сланцевая добыча, экспорт вооружения — американская экономика скорее прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом — не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества», — заявил Сечин.

Справка
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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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