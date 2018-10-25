Сечин рассказал о санкциях США в нефтяной отрасли

«Так, на США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию — целых 40%. Причем отмечу, что в ряде секторов — сланцевая добыча, экспорт вооружения — американская экономика скорее прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом — не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества», — заявил Сечин.