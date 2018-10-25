Илон Маск: как вам такое?

Источник: AP 2018

Компания Tesla отчиталась о первой квартальной прибыли за последние два года. Ранее Илон Маск обещал, что с третьего квартала компания начнет показывать прибыль, выйдя на запланированные уровни продаж нового электромобиля Model 3. Кроме того, господин Маск заявил, что подготовка к производству нового кроссовера Model Y вышла на финишную прямую. После публикации отчетности акции Tesla подскочили в цене более чем на 10%.

В представленной поздно ночью отчетности Tesla за третий квартал сообщается, что чистая прибыль составила $311,5 млн, что резко контрастирует с показателями прошлых кварталов. Во втором квартале текущего года у Tesla был убыток в $717,5 млн, в третьем квартале прошлого года — убыток $619 млн. По выручке — $6,8 млрд — показатели Tesla превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших $6,3 млрд. Достичь первой чистой прибыли за последние семь кварталов Tesla удалось благодаря хорошим продажам новой Model 3 и оптимизации производственных издержек. «Третий квартал стал историческим для Tesla, — говорится в заявлении компании.— Model 3 стала лучшей по продажам в США по общей выручке и заняла пятое место по количеству проданных машин. Сейчас каждую неделю производится примерно 4,3 тыс. автомобилей Model 3, мы достигли чистой прибыли по GAAP в $312 млн. Мы также выполнили поставленные перед собой задачи по оптимизации издержек, доведя норму прибыли для Model 3 более чем до 20%». На пресс-конференции Илон Маск также сообщил, что одобрил финальную версию прототипа нового кроссовера Model Y, производство которого должно начаться уже в 2020 году.

Инвесторы по достоинству оценили достижения Tesla в третьем квартале и выполненное обещание господина Маска. После публикации отчетности акции Tesla прибавили 10,8%, даже несмотря на то что индекс биржи NASDAQ по итогам вчерашнего дня показал максимальное падение с августа 2011 года — на 4,4%. Впрочем, несмотря на прибыльный третий квартал, по итогам первых девяти месяцев убыток компании все еще остается довольно внушительным — $1,1 млрд, что лишь немногим лучше первых девяти месяцев прошлого года, когда Tesla показала убыток в $1,3 млрд.

Кроме того, судя по вышедшему сегодня рейтингу надежности автомобилей от журнала Consumer Reports, Tesla еще есть над чем поработать в этом отношении. Из-за продолжающихся проблем с подвеской в седане Tesla Model S эксперты журнала отозвали свою рекомендацию по покупке этой модели. Помимо Model S рекомендации были отозваны для моделей BMW X1, X3, Chrysler Pacifica, Ford Fusion, Genesis G90, Honda Clarity, Honda Odyssey, Kia Cadenza, Lincoln MKZ, Mazda CX-3, Mercedes Benz E-class. По общему рейтингу надежности среди автопроизводителей Tesla оказалась на третьем месте с конца, обойдя лишь Volvo и Cadillac. В первую тройку надежности на основании отзывов владельцев всех выпускаемых для США моделей журнал поместил японские бренды Lexus, Toyota и Mazda.