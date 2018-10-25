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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о новом скачке цен на бензин

До конца 2018 года цены на бензин в России вырастут еще на 2−3 рубля за литр, заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

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Источник: Reuters

По его словам, правительство готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны. Тогда власти договорились с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (владеющими нефтеперерабатывающими заводами и заправками) о фиксации цен.

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В следующем году подорожание бензина неизбежно из-за повышения НДС и акцизов, считает Баженов. Чтобы предотвратить резкий рост в январе, правительство примет меры к умеренному повышению уже сейчас, указывает он.

Собеседник РБК в кабинете министров опровергает наличие таких планов. По его словам, усилия властей сейчас направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь с низкими ценами».

Ранее 25 октября стало известно, что российские нефтяные компании предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о скором повышении цен на бензин. По их словам, владельцы АЗС не могут дальше сдерживать рост, поскольку им приходится работать в убыток. Сейчас это выливается в рост оптовых цен, по которым бензин покупают независимые сети АЗС.

Резкий рост цен на бензин в России начался в апреле. В течение двух месяцев стоимость топлива выросла больше, чем на 15 процентов. В дальнейшем правительство договорилось с нефтяными компаниями о временной заморозке цен, а также отменило запланированное повышение акцизов.

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