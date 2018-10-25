Россиян предупредили о новом скачке цен на бензин
До конца 2018 года цены на бензин в России вырастут еще на 2−3 рубля за литр, заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
До конца 2018 года цены на бензин в России вырастут еще на 2−3 рубля за литр, заявил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
По его словам, правительство готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, действующие с весны. Тогда власти договорились с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (владеющими нефтеперерабатывающими заводами и заправками) о фиксации цен.
В следующем году подорожание бензина неизбежно
Собеседник РБК в кабинете министров опровергает наличие таких планов. По его словам, усилия властей сейчас направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь с низкими ценами».
Ранее 25 октября стало известно, что российские нефтяные компании предупредили
Резкий рост цен на бензин в России начался в апреле. В течение двух месяцев стоимость топлива выросла больше, чем на 15 процентов. В дальнейшем правительство договорилось с нефтяными компаниями о временной заморозке цен, а также отменило запланированное повышение акцизов.
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