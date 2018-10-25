«Это не платформу поменять на шпильки». Глава ВТБ о дедолларизации

Источник: РИА "Новости"

«Мы многое уже сделали для финансовой безопасности своей страны, — отметил Костин. — Дальнейшим шагом были бы расчеты с многими нашими контрагентами в рублях и национальных валютах. Я думаю, что это процесс длительный и сложный: это не мода, о которой мы сейчас поговорим, и все начнут носить рубли, такого не произойдет».

Это не платформу поменять на шпильки. Это другая вещь, долгосрочная, трудная работа. Андрей Костин глава ВТБ

«Мы должны вытеснить доллары из тех областей, которые они занимают не по праву», — добавил Костин.

Отчасти дедолларизация «в голове», отметил он, заявив, что ситуация, в которой люди, которые получают и тратят свою зарплату в рублях, пересчитывают все в доллары, «не совсем нормальна».