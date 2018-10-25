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17:48 (мск), источник: ТАСС

«Это не платформу поменять на шпильки». Глава ВТБ о дедолларизации

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что дедолларизация — длительный и трудоемкий процесс, а ситуация, в которой рядовые граждане ориентируются на доллар, «не совсем нормальна». Такое мнение Костин высказал в интервью телеканалу «Россия-24» в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы многое уже сделали для финансовой безопасности своей страны, — отметил Костин. — Дальнейшим шагом были бы расчеты с многими нашими контрагентами в рублях и национальных валютах. Я думаю, что это процесс длительный и сложный: это не мода, о которой мы сейчас поговорим, и все начнут носить рубли, такого не произойдет».

Это не платформу поменять на шпильки. Это другая вещь, долгосрочная, трудная работа.
Андрей Костин
глава ВТБ

«Мы должны вытеснить доллары из тех областей, которые они занимают не по праву», — добавил Костин.

Отчасти дедолларизация «в голове», отметил он, заявив, что ситуация, в которой люди, которые получают и тратят свою зарплату в рублях, пересчитывают все в доллары, «не совсем нормальна».

План по дедолларизации российской экономики подготовили Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ. В начале октября он был внесен в правительство. Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности — ускоренный возврат НДС.

Следите за развитием темы«План дедолларизации»
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