«Газпром» и Украина создадут свой собственный суд

Источник: AP 2018

«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины, оспаривая антимонопольный штраф на сумму свыше $6 млрд (включая пени), наложенный на него за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. По мнению «Газпрома», это необоснованное и несправедливое решение, которое нарушает двустороннее соглашение между РФ и Украиной о взаимной защите инвестиций. Однако в украинских судах оспорить вердикт не удалось, и теперь этим займется специально созданный арбитраж.

«Газпром» сообщил, что «в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории». Компания не согласна с наложением на нее антимонопольного штрафа и обращением взыскания на украинские активы «Газпрома», считая это нарушением двустороннего соглашения между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. От дополнительных комментариев в монополии отказались.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ — процессуальные правила проведения арбитража (включая порядок назначения арбитров и рассмотрения спора), принятые комиссией ООН по праву международной торговли в 1976 году. Он часто используется при арбитраже ad hoc (создается для разрешения конкретного спора), кроме того многие национальные арбитражи используют эти правила и основывают на них свои собственные регламенты.

В январе 2016 года антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на украинском рынке транзита газа в 2009—2015 годах. Компания не признала правомерность штрафа, оспорив его в украинских госсудах, но они отказались его отменить.

В 2017 году было начато принудительное взыскание штрафа (общая сумма вместе с пенями превышает $6 млрд) путем обращения взыскания на активы «Газпрома» на территории Украины, в том числе на дивиденды от украинского «Газтранзита». Как сообщало «РИА Новости», с июня 2017 года Украине удалось взыскать с компании около 100 млн гривен ($3,8 млн). Действия по обращению взыскания «Газпром» оспорить в украинских судах также не смог. В марте монополия уведомила Украину о нарушении ею межправсоглашения от 1998 года и начала готовить иск в арбитраж.

В соответствии со ст. 9 двустороннего соглашения России и Украины, если стороны не смогли разрешить спор в течение шести месяцев с даты уведомления, то он передается на рассмотрение либо в суд или арбитраж на территории осуществления инвестиций, либо в Стокгольмский арбитраж, либо в арбитражный суд ad hoc в соответствии с регламентом ЮНСИТРАЛ.

Теперь арбитражное разбирательство инициировано. Исходя из сообщения «Газпрома», его иск будет рассмотрен арбитражем ad hoc. По мнению монополии, наложение данного штрафа является «необоснованным и несправедливым», а последующие действия Украины по его взысканию нарушают права компании как инвестора, гарантированные межправсоглашением. В своем иске компания просит о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

«По правилам ЮНСИТРАЛ арбитраж ad hoc администрирует Постоянная палата третейского суда в Гааге. Таким же образом рассматривался и иск акционеров ЮКОСа против России», — объясняет партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков. Он добавляет, что процедура назначения арбитров довольно сложна. Если стороны согласовали, что спор будет рассмотрен тремя арбитрами, то каждая выбирает по одному, а эти два арбитра выбирают третьего. Если же число арбитров не согласовано, то стороны могут выбрать единоличное или коллегиальное рассмотрение спора. В случае выбора единоличного арбитра каждая из сторон может предложить другой кандидатуры. Если договориться не удалось, то арбитра назначает компетентный орган, согласованный сторонами (если согласовать не удалось, его назначает генсекретарь Постоянного третейского суда в Гааге). Компетентный орган составляет список как минимум из трех арбитров и направляет его спорящим сторонам, которые вправе исключить лиц, против которых возражают. В случае, когда таким образом выбрать арбитра не удается, компетентный орган назначает единоличного арбитра по своему усмотрению.