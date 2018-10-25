Роскомнадзор оштрафует Google в России
Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за невыполнение российского законодательства, сообщила служба.
Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за невыполнение российского законодательства, сообщила служба.
Google в течение 30 дней должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных
Штраф назначает суд. Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено обратиться в суд в ближайшее время.
По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступил в силу летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000−5000 руб. для граждан, 30 000−50 000 руб. — для должностных лиц и 500 000−700 000 руб. — для юрлиц.
Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе, сообщила служба, но