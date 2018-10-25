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19:52 (мск), источник: Ведомости

Роскомнадзор оштрафует Google в России

Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за невыполнение российского законодательства, сообщила служба.

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Источник: AP 2018

Google в течение 30 дней должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС), а в течение трех дней система должна начать фильтровать результаты поиска. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» поисковики обязаны исключить из поисковой выдачи навечно заблокированные в России интернет-ресурсы, напоминает Роскомнадзор.

Штраф назначает суд. Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство намерено обратиться в суд в ближайшее время.

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Блок в законе

По закону об анонимайзерах, вступившему в силу в ноябре 2017 г., поисковые системы обязаны по требованию Роскомнадзора подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где собраны все запрещенные в России сайты, чтобы своевременно блокировать такие ресурсы. Аналогичные штрафы распространяются и на провайдеров хостингов или лиц, размещающих в сети анонимайзеры и VPN-сервисы, если они вовремя не предоставят Роскомнадзору по его запросу сведения об их владельцах.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать поисковики за выдачу ссылок на запрещенные сайты, вступил в силу летом. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, по закону составляет 3000−5000 руб. для граждан, 30 000−50 000 руб. — для должностных лиц и 500 000−700 000 руб. — для юрлиц.

Роскомнадзор направил в компанию Google требование о подключении к федеральной государственной информационной системе, сообщила служба, но интернет-компания не выполнила требование регулятора.

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