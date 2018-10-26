Из зеленой энергетики выносят мусор

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» ознакомился с поручениями вице-премьера Дмитрия Козака, которые формируют своего рода «дорожную карту» по выработке мер поддержки зеленой энергетики. К 20 ноября ведомства и ключевые инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должны согласовать привязку поддержки к экспорту оборудования, к цене выработки вместо стоимости строительства мощностей и т. д. Также предложено отделить мусоросжигание от традиционной зеленой энергетики и дать ветровой генерации таможенные льготы

Вице-премьер Дмитрий Козак сформировал ряд поручений ведомствам, а также «Роснано» и «Росатому» (ключевые инвесторы в ВИЭ), которые должны к 20 ноября представить согласованные позиции по механизму дальнейшей поддержки зеленой генерации в 2025—2035 годах, говорится в протоколе совещания от 15 октября (есть у «Ъ»). Документ содержит аналог «дорожной карты» мер, которые включают привязку поддержки к экспорту через нацпроект «Международная кооперация и экспорт», переход на отбор проектов по единой одноставочной цене выработки (сейчас их отбирают по капзатратам), поэтапное повышение локализации, снижение стоимости кредитов и налоговой нагрузки.

При этом действующие сейчас договоры на поставку мощности (ДПМ) ВИЭ, возвращающие инвестиции за счет повышенных платежей за мощность и критикуемые многими, в протоколе не упоминаются.



Среди новых идей внесено требование отделить программу развития «настоящих» ВИЭ от мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). В систему ВИЭ мусоросжигание внесли с 2017 года, и оно получило часть зеленых квот, чем были недовольны инвесторы ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) станций. Источник «Ъ» в правительстве говорит, что поддержка МТЭС будет происходить по другой квоте, но как может выглядеть механизм — неясно. «Waste-to-energy во многих странах — это в первую очередь утилизация мусора после сортировки и только затем энергия», — отмечает собеседник «Ъ» в отрасли.

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МТЭС обещали и часть финансирования зеленой генерации: Минэнерго предлагало выделить на ВИЭ до 400 млрд руб. (из дополнительных выплат потребителей энергорынка, до 2035 года общий платеж на все виды генерации — до 3,5 трлн руб.), из них 300 млрд руб.— на мусор. В Минэнерго не комментировали идею, отметив, что готовят позицию по продлению поддержки ВИЭ после 2024 года, в том числе с учетом итогов первой инвестволны. В Минэкономики на запрос «Ъ» не ответили.



В «РТ-Инвесте» (инвестор МТЭС, аффилирован с «Ростехом») отметили, что генерация на основе отходов на этапе становления, фонд заключил первые ДПМ на пять ТЭС только в 2017 году. «Выведение в отдельную квоту может существенно притормозить как развитие отрасли переработки отходов, так и ВИЭ в целом», — считают в компании, добавляя, что в мире МТЭС относятся к зеленой генерации.

«Текущая конфигурация учитывает интересы бизнеса и энергорынка, создает комфортные условия и не требует трансформации», — считают в «РТ-Инвесте».



В поручениях вице-премьера содержится и возможное перераспределение невыбранной квоты малых ГЭС (до 25 МВт) в пользу СЭС и ВЭС. ГЭС мало интересовали инвесторов, из квоты в 390 МВт выбрано только 160 МВт. Глава Ассоциации предприятий солнечной энергетики Антон Усачев считает, что перенести логично не квоты, а объем финансовой поддержки этой генерации, так как CAPEX в солнечной энергетике на последних отборах ниже, чем у малых ГЭС, в 2,2 раза. По его оценке, перераспределение 230 МВт МГЭС добавит СЭС 490−635 МВт.

Дмитрий Козак также поручил до 20 ноября представить предложения по снижению пошлин и обнулению НДС для импорта компонентов для ВЭС.

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