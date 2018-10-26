Прокуратура проверила попутчиков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У правоохранительных органов вновь возникли претензии к работе французского онлайн-сервиса попутчиков BlaBlaCar. В прокуратуре Брянска потребовали от онлайн-сервиса не допускать к коммерческим перевозкам нелегальные маршрутки и автобусы и заблокировать профили таких водителей. Санкции пока могут грозить лишь самим перевозчикам, считают юристы.

Прокуратура Брянска направила в российское представительство BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус») информацию о необходимости обновить условия регистрации и пользования сервисом, говорится в ответе ведомства на обращение краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РТС; копия письма от 16 октября есть у «Ъ»).

BlaBlaCar нужно «исключить возможность допуска» к сервису коммерческих перевозчиков, у которых нет разрешений, а также «блокировать профили водителей» нелегальных маршруток и автобусов, указывает прокуратура.

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Как следует из документа, брянская прокуратура также вынесла представление партнеру BlaBlaCar, транспортной компании «Клен 2». В апреле 2018 года «Клен 2» и BlaBlaCar заключили договор об оказании услуг, следует из письма прокуратуры. Изучив сайт BlaBlaCar, прокуратура установила, что предложения о поездках от имени «Клен 2» публикуются не только самой компанией, но и физическими лицами, не являющимися ее представителями. Они «могут предлагать поездки, не отвечающие требованиям безопасности», сочла прокуратура, потребовав «закрыть профили таких перевозчиков». На запрос «Ъ» в брянской прокуратуре не ответили.



BlaBlaCar начал тестировать профессиональные аккаунты для коммерческих перевозчиков весной и «Клен 2» стала одним из первых партнеров сервиса, всего их четыре. Представитель BlaBlaCar сообщил «Ъ», что в компании не получали обращений от прокуратуры.

Во время проведения тестовых исследований рынка «Клен 2» действительно был партнером BlaBlaCar. Однако некоторое время назад компания расторгла с нами договор по своей инициативе и лишилась возможности публиковать предложения на нашей платформе. Представитель BlaBlaCar

В компании подчеркнули, что проведут дополнительную проверку ситуации.

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Гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев сообщил «Ъ», что компания рассмотрела представление прокуратуры и приняла меры к устранению нарушений. Информацию о рейсах на BlaBlaCar публиковали штатные диспетчеры, которые могли допустить ошибки, поясняет он.

Это не первые претензии прокуратуры к BlaBlaCar. Летом 2017 года после жалобы РТС прокуратура провела проверку и сочла, что сервис способствует незаконному предпринимательству. Из-за этого в сентябре 2017 года BlaBlaCar грозила блокировка в России по решению суда, но компании удалось ее оспорить. По данным самого BlaBlaCar, в 2017 году сервис заблокировал около 30 тыс. учетных записей «из-за негативных отзывов».

По мнению главы ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Бориса Лорана, объем нелегальных перевозчиков на BlaBlaCar ранее составлял около 30% и «растет в геометрической прогрессии».