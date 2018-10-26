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08:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Прокуратура проверила попутчиков

От BlaBlaCar требуют заблокировать нелегальных перевозчиков.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У правоохранительных органов вновь возникли претензии к работе французского онлайн-сервиса попутчиков BlaBlaCar. В прокуратуре Брянска потребовали от онлайн-сервиса не допускать к коммерческим перевозкам нелегальные маршрутки и автобусы и заблокировать профили таких водителей. Санкции пока могут грозить лишь самим перевозчикам, считают юристы.

Прокуратура Брянска направила в российское представительство BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус») информацию о необходимости обновить условия регистрации и пользования сервисом, говорится в ответе ведомства на обращение краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз» (РТС; копия письма от 16 октября есть у «Ъ»).

BlaBlaCar нужно «исключить возможность допуска» к сервису коммерческих перевозчиков, у которых нет разрешений, а также «блокировать профили водителей» нелегальных маршруток и автобусов, указывает прокуратура.
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Как следует из документа, брянская прокуратура также вынесла представление партнеру BlaBlaCar, транспортной компании «Клен 2». В апреле 2018 года «Клен 2» и BlaBlaCar заключили договор об оказании услуг, следует из письма прокуратуры. Изучив сайт BlaBlaCar, прокуратура установила, что предложения о поездках от имени «Клен 2» публикуются не только самой компанией, но и физическими лицами, не являющимися ее представителями. Они «могут предлагать поездки, не отвечающие требованиям безопасности», сочла прокуратура, потребовав «закрыть профили таких перевозчиков». На запрос «Ъ» в брянской прокуратуре не ответили.

BlaBlaCar начал тестировать профессиональные аккаунты для коммерческих перевозчиков весной и «Клен 2» стала одним из первых партнеров сервиса, всего их четыре. Представитель BlaBlaCar сообщил «Ъ», что в компании не получали обращений от прокуратуры.

Во время проведения тестовых исследований рынка «Клен 2» действительно был партнером BlaBlaCar. Однако некоторое время назад компания расторгла с нами договор по своей инициативе и лишилась возможности публиковать предложения на нашей платформе.
Представитель BlaBlaCar

В компании подчеркнули, что проведут дополнительную проверку ситуации.

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Гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев сообщил «Ъ», что компания рассмотрела представление прокуратуры и приняла меры к устранению нарушений. Информацию о рейсах на BlaBlaCar публиковали штатные диспетчеры, которые могли допустить ошибки, поясняет он.

Это не первые претензии прокуратуры к BlaBlaCar. Летом 2017 года после жалобы РТС прокуратура провела проверку и сочла, что сервис способствует незаконному предпринимательству. Из-за этого в сентябре 2017 года BlaBlaCar грозила блокировка в России по решению суда, но компании удалось ее оспорить. По данным самого BlaBlaCar, в 2017 году сервис заблокировал около 30 тыс. учетных записей «из-за негативных отзывов».

По мнению главы ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Бориса Лорана, объем нелегальных перевозчиков на BlaBlaCar ранее составлял около 30% и «растет в геометрической прогрессии».

Он считает, что это происходит благодаря распространившейся в последнее время практике работы компаний, которые имеют лицензию и позволяют работать под своей вывеской перевозчикам, не имеющим необходимых разрешений. В этом смысле BlaBlaCar фактически пошел по пути агрегаторов такси, полагает господин Лоран.

За невыполнение требований прокурора компаниям могут грозить штрафы, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Физические лица, размещающие объявления от лица компании, могут быть оштрафованы на 1−1,5 тыс. руб., а сам перевозчик — на 50−100 тыс. руб. или столкнуться с приостановлением деятельности на срок до 90 суток. С учетом того, что BlaBlaCar направлена только «информация» о необходимости совершения действий, скорее всего сервису никакие санкции не грозят, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Владислав Новый

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