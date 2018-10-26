СМИ рассказали о роли военных расходов в росте экономики США
Расходы Соединенных Штатов на оборону во многом связаны с ростом американской экономики в последние полтора года. Такое мнение высказало Wall Street Journal (WSJ)
Расходы Соединенных Штатов на оборону во многом связаны с ростом американской экономики в последние полтора года. Такое мнение высказало Wall Street Journal (WSJ)
Аналитики издания просмотрели статистику министерства торговли США и пришли к выводу, что с апреля 2017 года экономика страны росла на 2,9% в годовом выражении. Это выше, чем за восемь предыдущих лет.
Причиной WSJ назвали увеличение расходов на оборону, на котором активно настаивал Пентагон в связи с модернизацией вооружения. В результате компании, связанные с оборонной промышленностью, получили выгодные контракты, пишет РБК.
Однако бывший глава комиссии по бюджету в конгрессе, экономист Дуглас
В преддверии промежуточных выборов в конгресс причины подобного экономического роста стали очень актуальными. Представители Республиканской партии, в том числе президент страны Дональд Трамп, заявили, что благодаря меньшему регулированию и сокращению налогов добились успеха, а вот демократы утверждают, что рост экономики совсем незначительный.
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