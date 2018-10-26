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06:31 (мск), источник: Известия

СМИ рассказали о роли военных расходов в росте экономики США

Расходы Соединенных Штатов на оборону во многом связаны с ростом американской экономики в последние полтора года. Такое мнение высказало Wall Street Journal (WSJ)

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Источник: AP 2018

Аналитики издания просмотрели статистику министерства торговли США и пришли к выводу, что с апреля 2017 года экономика страны росла на 2,9% в годовом выражении. Это выше, чем за восемь предыдущих лет.

Причиной WSJ назвали увеличение расходов на оборону, на котором активно настаивал Пентагон в связи с модернизацией вооружения. В результате компании, связанные с оборонной промышленностью, получили выгодные контракты, пишет РБК.

Например, контракты на производство самолетов F-35 и ракеты позволили компании Lockheed Martin увеличить доходы и надеяться на их дальнейший рост в 2019 году. Улучшились финансовые показатели и у компании Boeing, которая смогла получить от Пентагона три новых контракта.
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Однако бывший глава комиссии по бюджету в конгрессе, экономист Дуглас Холь-Инкин считает, что большие расходы на армию не могут продолжаться вечно и в сентябре 2019 года консенсуса между республиканцами и демократами по этому поводу может не быть.

В преддверии промежуточных выборов в конгресс причины подобного экономического роста стали очень актуальными. Представители Республиканской партии, в том числе президент страны Дональд Трамп, заявили, что благодаря меньшему регулированию и сокращению налогов добились успеха, а вот демократы утверждают, что рост экономики совсем незначительный.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов.

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