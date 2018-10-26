Китай отрекся от иранской нефти

По данным газеты, от закупок иранской нефти откажутся две крупнейшие нефтяные компании страны, принадлежащие государству: China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corp. Прежде они закупали около 600 тысяч баррелей в день.

Кроме того, прекратить сотрудничество с Ираном планирует один из крупнейших банков Китая Bank of Kunlun, принадлежащий CNPC. До сих пор именно через него проходили все расчеты за поставки иранского топлива.