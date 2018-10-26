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11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай отрекся от иранской нефти

Китай решил отказаться от закупок нефти из Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее Пекин поддерживал Тегеран и выступал против санкций в отношении него.

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Источник: AFP 2018

По данным газеты, от закупок иранской нефти откажутся две крупнейшие нефтяные компании страны, принадлежащие государству: China National Petroleum Corporation (CNPC) и China Petrochemical Corp. Прежде они закупали около 600 тысяч баррелей в день.

Кроме того, прекратить сотрудничество с Ираном планирует один из крупнейших банков Китая Bank of Kunlun, принадлежащий CNPC. До сих пор именно через него проходили все расчеты за поставки иранского топлива.

По мнению аналитиков, у решения могут быть две главные причины: давление со стороны США, которые ввели санкции против Ирана, и снижение цен на нефть из Саудовской Аравии. К этому привело увеличение добычи в королевстве. Так власти пытаются замять скандал с убийством журналиста Джемаля Хашкаджи.

Справка
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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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