Топилин назвал источник информации о беспрецедентном росте зарплат

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что всё-таки хорошие новости должны восприниматься нормально, а почему-то это вызывает какие-то вопросы. Мне кажется, что всё-таки надо учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал он.
Ранее Топилин заявлял, что заработные платы за январь-август 2018 года по отношению к январю-августу 2017 года выросли беспрецедентными темпами — на 11%.
«Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — подчеркнул министр.