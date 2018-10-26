Топилин назвал источник информации о беспрецедентном росте зарплат

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что всё-таки хорошие новости должны восприниматься нормально, а почему-то это вызывает какие-то вопросы. Мне кажется, что всё-таки надо учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал он.