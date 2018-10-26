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13:08 (мск), источник: RNS

Топилин назвал источник информации о беспрецедентном росте зарплат

Информация о беспрецедентном темпе роста заработных плат была озвучена министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным после изучения им данных Росстата. Об этом он сам рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что всё-таки хорошие новости должны восприниматься нормально, а почему-то это вызывает какие-то вопросы. Мне кажется, что всё-таки надо учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал он.

Ранее Топилин заявлял, что заработные платы за январь-август 2018 года по отношению к январю-августу 2017 года выросли беспрецедентными темпами — на 11%.

«Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — подчеркнул министр.

«И это не фантастика!» — Топилин об улучшении жизни и росте пенсий
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18 июня© Ньюстюб
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