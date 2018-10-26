Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали о последних словах Караченцова перед кончиной
В Антарктиде нашли «безголового куриного монстра» (фото)
Пищевой алкоголизм: 5 способов избавиться от привычки переедать
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Москвичи нашли альтернативу Москве
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Жена назвала настоящую причину смерти Караченцова: не рак убил
Последнее желание Караченцова не будет выполнено
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
«Очень тревожные данные»: Песков о данных Минобороны
В России одобрили новый налог для граждан
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
13:40 (мск), источник: Ведомости

Управляющему «Роснано» могут продлить полномочия на 10 лет

Совет директоров государственного АО «Роснано» рекомендовал продлить полномочия ООО УК «Роснано» по управлению его активами на 10 лет, сообщила сегодня компания. Действующий 5-летний договор истекает 11 февраля 2019 года.

Наверх
Источник: AP 2018

Отсутствие приватизации управляющей компании радикально подрывает возможности привлечения инвестиций в российскую наноиндустрию, говорил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс в январском интервью «Ведомостям». К тому моменту, по словам Чубайса, он обсуждал с чиновниками вопрос приватизации УК уже два года.

«Не существует современных private equity и венчурных фондов с государственными управляющими компаниями», — подчеркивал он.

Читайте также
Названы сроки появления российских аналогов турбин Siemens

Решение о приватизации или отказе от нее еще не принято, говорит источник в «Роснано». По его словам, конкурса по выбору УК сейчас не было — стоял вопрос только продлить или не продлевать полномочия УК «Роснано». Длительный контракт с УК должен облегчить привлечение частных средств, пока вопрос с приватизацией не решен, резюмировал он. Представитель «Роснано» это не комментирует.

УК «Роснано» была создана в 2013 г. как итог разделения функций владения и управления активами АО «Роснано». Основные направления деятельности — управление историческим инвестпортфелем АО «Роснано» и формирование новых инвестфондов под своим управлением или соуправлением.

В 2016 году, когда АО «Роснано» получило убыток 17,4 млрд руб., комиссия, которую «Роснано» выплатила за управление УК «Роснано», выросла на 1,8 млрд руб. Руководство компании объясняло это ростом балансовой стоимости активов.

В этом году АО «Роснано» впервые с создания в 2011 году выплатило своему единственному собственнику, государству дивиденды — 537 млн руб., или 50% чистой прибыли по РСБУ за 2017 год. Обновленная стратегия «Роснано» до 2023 г. предусматривает выплату государству 6 млрд руб. дивидендов.

Чубайс: у государства есть небольшой шанс спасти зачатки инновационной экономики
Во время загрузки произошла ошибка.
12 октября© Ньюстюб
 Умер Николай Караченцов
Volkswagen представил маленький кроссовер T-Cross
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Топилин назвал источник сведений о беспрецедентном росте зарплат
Выброшенные на берег «куски пластика» оказались яйцами скатов
Вулкан в Эквадоре стал издавать странные звуки
Ведущие мировые державы бьются за 13 подводных вулканов
ВЦИОМ: россияне одобряют инициативу «Великие имена России»
Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке бегства из РФ
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Как дизайнеры обустроили однушку в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь