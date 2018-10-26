Управляющему «Роснано» могут продлить полномочия на 10 лет

Источник: AP 2018

Отсутствие приватизации управляющей компании радикально подрывает возможности привлечения инвестиций в российскую наноиндустрию, говорил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс в январском интервью «Ведомостям». К тому моменту, по словам Чубайса, он обсуждал с чиновниками вопрос приватизации УК уже два года.

«Не существует современных private equity и венчурных фондов с государственными управляющими компаниями», — подчеркивал он.

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Решение о приватизации или отказе от нее еще не принято, говорит источник в «Роснано». По его словам, конкурса по выбору УК сейчас не было — стоял вопрос только продлить или не продлевать полномочия УК «Роснано». Длительный контракт с УК должен облегчить привлечение частных средств, пока вопрос с приватизацией не решен, резюмировал он. Представитель «Роснано» это не комментирует.

УК «Роснано» была создана в 2013 г. как итог разделения функций владения и управления активами АО «Роснано». Основные направления деятельности — управление историческим инвестпортфелем АО «Роснано» и формирование новых инвестфондов под своим управлением или соуправлением.

В 2016 году, когда АО «Роснано» получило убыток 17,4 млрд руб., комиссия, которую «Роснано» выплатила за управление УК «Роснано», выросла на 1,8 млрд руб. Руководство компании объясняло это ростом балансовой стоимости активов.