ФАС проверит сообщения о росте цен на хлеб и сахар

«При таком уровне урожайности, которого мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство в случае, если будет угроза роста цен на хлеб, просто может ограничить экспорт зерна, и цена на внутреннем рынке зерна упадет резко», — заявил Артемьев журналистам в кулуарах ежегодной антимонопольной конференции «Ведомостей».

В этом случае, добавил он, «она просто компенсирует то повышение, которое фактически состоялось как повышение цен на дизельное топливо».

Глава ФАС также сообщил, что антимонопольное ведомство разбирается и с причинами роста цен на сахар.

Мы сейчас разбираемся с этой темой. Сахар — биржевой товар. Он котируется на бирже, на международных биржах, и мы в этом смысле зависим от конъюнктуры, — сказал он. — Если возникает дефицит, цены могут на бирже расти, они периодически по синусоиде то растут, то падают. Но, когда они падают, этого никто не замечает, но когда они повышаются, то все, естественно, беспокоятся. Игорь Артемьев глава Федеральной антимонопольной службы

«Поэтому мы сейчас изучаем всю эту историю, нам нужно около десяти дней, чтобы разобраться, и мы доложим о причинах. Но вопрос серьезный, мы к этому относимся очень серьезно», — подчеркнул он.

На прошлой неделе «Коммерсант» сообщал, что крупные красноярские производители просят торговые сети поднять отпускные цены на хлеб на фоне роста цен на пшеницу и муку.