В 2017 году общее состояние всех миллиардеров выросло на 20%

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Около трети новых миллиардеров заработали свои состояния в сфере инноваций. Больше всего обладателей миллиардных состояний специалисты зафиксировали в Китае. Там количество таких людей за год выросло на 55 человек, их совокупное состояние оценивается в $1,12 трлн. В 2017 г. Китай каждую неделю «создавал» по два новых миллиардера, Азия в целом — более трех.

Новость Новое китайское предубеждение

«Китайские бизнесмены-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом», — отмечается в докладе. За десять лет они создали крупнейшие компании в мире, подняли стандарты уровня жизни и зарабатывали состояния с «беспрецедентной скоростью», констатируют авторы исследования.

В целом в Азии сегодня больше миллиардеров, чем в США, за три года их совокупное состояние должно превысить состояние богатейших американских бизнесменов, которое сейчас оценивается в $2,5 трлн, считают аналитики UBS и PwC. С 2016 по 2018 г. в Китае появилось 50 компаний с капитализацией не менее $1 млрд, в США за этот период появились 62 такие компании.