В России перенесено более 10 млн телефонных номеров
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций привело статистику по использованию услуги сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций привело статистику по использованию услуги сохранения абонентского номера при переходе от одного оператора к другому.
Число перенесенных номеров в России превысило 10 млн, количество заявок на перенос номера составляет почти 18 млн. С начала 2018 года было перенесено около 2,5 млн номеров, в 2017 году граждане России перенесли 2,72 млн номеров.
Принцип переноса номера от одного оператора связи к другому действует в России с 1 декабря 2013 года. 9 февраля 2015 года был перенесен 1 млн номеров, 30 марта 2016 года — 3 млн, 2 февраля 2017 года — 5 млн.