Цены производителей на бензин в РФ в сентябре подскочили на 10%
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Цены производителей на бензин в сентябре 2018 года повысились на 10%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Цены производителей на бензин в сентябре 2018 года повысились на 10%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В августе 2018 года цены снизились всего на 0,2% после падения на 8,7% в июле, отметили в Росстате. В июне цены выросли на 3,7%, в мае — подскочили сразу на 18,7%, в апреле — выросли на 13%, а в марте — на 3,6%. Снижение было зафиксировано в феврале (на 2,8%) и в январе (на 10,3%).
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Как сообщалось, в целом за 2017 год цены производителей бензина повысились на 14,4% при росте потребительских цен на бензин на 7,3%.
В сентябре 2018 цены производителей на нефть повысились на 2,1% (с начала года — на 27,7%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,2% (с начала года выросли на 5,2%).
Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,5 раза (в сентябре 2017 года — 1,8 раза). Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке — 57,8% (в сентябре 2017 года — 64,9%).