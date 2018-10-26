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17:06 (мск), источник: Интерфакс

Цены производителей на бензин в РФ в сентябре подскочили на 10%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Цены производителей на бензин в сентябре 2018 года повысились на 10%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Источник: Reuters

В августе 2018 года цены снизились всего на 0,2% после падения на 8,7% в июле, отметили в Росстате. В июне цены выросли на 3,7%, в мае — подскочили сразу на 18,7%, в апреле — выросли на 13%, а в марте — на 3,6%. Снижение было зафиксировано в феврале (на 2,8%) и в январе (на 10,3%).

За январь-сентябрь цены производителей на бензин выросли на 26,1%. Потребительские цены на бензин за этот же период повысились на 8,9%, в том числе в сентябре — на 0,1%.

В сентябре цены производителей на бензин в среднем увеличились на 10%. Его удорожание отмечено в 18 субъектах Российской Федерации (от 0,7% в Якутии до 13,9% в Нижегородской области). Потребительские цены на бензин в сентябре в среднем по России превышали цены производителей в 1,7 раза, год назад — в два раза.
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Как сообщалось, в целом за 2017 год цены производителей бензина повысились на 14,4% при росте потребительских цен на бензин на 7,3%.

В сентябре 2018 цены производителей на нефть повысились на 2,1% (с начала года — на 27,7%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,2% (с начала года выросли на 5,2%).

Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,5 раза (в сентябре 2017 года — 1,8 раза). Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке — 57,8% (в сентябре 2017 года — 64,9%).

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