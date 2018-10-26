ЕС объявил войну пластмассе. Что ее заменит?

Источник: AP 2018

Мы собрали альтернативные решения, которые помогут сократить вред для окружающей среды.

Запрет должен вступить в силу к 2021 году, если его поддержат национальные правительства. Необходимость в этом давно назрела: около 70% мусора в мире — это именно пластик, а большую часть его составляют бытовые отходы в виде использованных одноразовых вещей.

Пластик вошел в нашу жизнь настолько плотно, что уже стал элементом пищевой цепочки. В конце октября ученые провели исследования, показавшие, что микрочастицы пластика присутствуют в организме жителей ряда европейских и азиатских регионов.

Мы поглощаем пластик, который содержится в упаковках для еды и столовых приборах, в бутылках для воды и газировки, частицы пенопластовых и пластиковых стаканчиков, одноразовых ножей и вилок. Мы едим пластик уже не первое десятилетие.

С этой точки зрения логично выглядит решение депутатов Европарламента с 2021 года полностью прекратить использование этих предметов на территории ЕС.

Однако европейцам придется научиться обходиться без привычных бытовых предметов. Какие альтернативные решения им предлагают сегодня, и какие из них станут новым стандартом?

Трубочки

По мнению археологов, трубочки для питья использовали еще в древней Месопотамии. Считается, что шумеры, придумавшие пиво, пили его через трубочки, чтобы не глотать остававшийся на дне осадок.

Трубочки вновь вошли в моду в 19-м веке. Но в то время пластика не было вообще, использовались соломинки или трубочки, скрученные из бумаги.

В 1888 году американец Марвин Стоун запатентовал трубочку из вощеной бумаги. Согласно легенде, он придумал ее, когда соломинка, через которую Стоун пил коктейль с бурбоном, начала растворяться в стакане.

Массовое производство пластиковых трубочек началось в 1960-х годах — они были дешевле в производстве, не ломались, и вскоре вытеснили с рынка альтернативные продукты.

Сегодня от трубочек всеми силами пытаются избавиться.

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Крупные сети, такие как McDonalds и Starbucks, уже от них отказались, по крайней мере на территории ряда стран Европы.

В других странах политика этих компаний не столь последовательна. В российском «Макдоналдсе», например, по-прежнему используются пластиковые трубочки.

Итак, что нам предлагают вместо трубочек?

Макароны. Некоторые заведения и сети в европейских городах предлагают пить холодные напитки через толстые макароны. Они отлично для этого подходят: не имеют вкуса, почти не ломаются и быстро разлагаются в природных условиях. Недостаток трубочек-макарон в том, что они могут оказаться вредными для людей с аллергией на глютен. Для горячих напитков они тоже не идеальны: обвариваются и размякают.

Водоросли. Еще одна съедобная альтернатива. Американская компания Lolistraw делает трубочки из съедобного материала на основе водорослей. Они не размокают и очень быстро разлагаются.

Бумага. Бумажные или картонные трубочки, вероятно, будут самой популярной альтернативой пластиковым. Европейский «Макдоналдс», как и многие другие сети, переключается именно на них. Но качество их тоже оставляет желать лучшего.

Этим списком возможные альтернативы не ограничиваются. На Западе появилось множество компаний, стремящихся занять своими продуктами нишу пластиковых соломинок. Трубочки предлагают делать также из органического стекла, металла, или аккуратно обрезанной соломы.

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Ватные палочки

Стерильный зонд-тампон, или тупфер, это один из самых загадочных продуктов потребительского рынка. Основная масса покупателей ватных палочек чистят ими уши, хотя на упаковках написано, что этого делать не стоит.

«Палочки для ушей» наряду с трубочками — один из основных загрязнителей окружающей среды. В списке бытовых отходов, которые чаще всего находят на пляжах Британии, они на шестом месте.

Пользователь «Инстаграма» из Индонезии поместил в сети фото морского конька с ватной палочкой. «Я хотел бы, чтобы такого фото вообще не было, но раз уж оно есть, я хочу, чтобы все его увидели», — написал он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BY8iyqxHx4r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY8iyqxHx4r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BY8iyqxHx4r/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Justin Hofman (@justinhofman)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T15:28:09+00:00">12 Сен 2017 в 8:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Их крупнейший производитель, компания Johnson & Johnson, в прошлом году отказалась от пластиковых палочек и перешла на картонные, но только в некоторых странах.

По подсчетам сети универсамов Waitrose, это поможет сократить поток пластика, попадающего в океаны, примерно на 21 тонну в год.

Это капля в море: общее количество пластика, попадающего в мировой океан каждый год, достигает 12 млн тонн.

России, впрочем, это изменение пока не коснулось: здесь по-прежнему продаются пластиковые палочки.

Посуда

Пластиковые стаканчики, тарелки, ножи и вилки, сегодня можно часто встретить на пикниках, люди часто берут их с собой в турпоходы и путешествия. В Европе их хотят полностью запретить.

К счастью, альтернатив пластиковой посуде много уже сейчас. Попадаются и довольно экзотические.

Пальмовые листья. Посуда из высушенных и изогнутых в форме тарелки пальмовых листьев прочна, разлагается за 28 дней и привлекательно выглядит. Листья сшивают специальными нитками из легко разлагающихся материалов. Компании на западном рынке также предлагают посуду из кокосовой скорлупы.

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Съедобные стаканы. Стаканы на основе материала из водорослей производит же знакомая нам компания Lolistraw. Таким стаканом можно закусить коктейль. Впрочем, так далеко заходить необязательно — есть стаканчики, которые почти не отличаются на вид от привычных нам пластиковых, но быстро разлагаются в природе. Они делаются из материала на основе крахмала.

Ложки из муки. Почти у всех предметов, которые планирует запретить ЕС (кроме разве что ушных палочек) появились съедобные аналоги, и столовые приборы — не исключение. Некоторые компании планируют их выпекать.

Ложки и вилки индийской компании Bakey’s выпекаются из теста на пшеничной и рисовой муке. Ложки доступны трех вкусов — сладкие, остро-соленые и безвкусные. В будущем компания планирует начать выпуск посуды — мисок и тарелок. Пока Bakey’s не удаются только прочные ножи из теста.

«Эффект Европы»

Запрет на бытовой одноразовый пластик — своевременная мера, однако многие активисты считают, что его недостаточно.

Кроме того, Европа — не самый густонаселенный регион мира, а в Азиатских странах подобных всеобъемлющих мер не планируют.

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По мнению многих наблюдателей, европейский запрет мало что изменит. Основная проблема — то, как развивающиеся страны утилизируют свой мусор.

«Это не приведет к сокращению количества пластика в океане», — комментирует инициативу по запрету бытовых предметов профессор Королевского колледжа Лондона Крис Чизмен.

Действительно, первые места по количеству мусора занимают не европейские страны, а Китай (выбрасывающий в океаны 8,8 млн тонн пластика в год по данным газеты Wall Street Journal), Индонезия (3,2 млн тонн) и Филиппины (1,9 млн тонн).

Для того, чтобы действительно что-то изменить, развивающиеся густонаселенные страны, такие как Индия и Китай, должны последовать примеру Европы.

Однако пока этого не происходит.