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06:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Минсельхоз: рост оптовой цены на сахар не влияет на розничную цену

Рост оптовой цены на сахар не повлечет за собой увеличения цен на этот продукт в магазинах, уверены в Минсельхозе.

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Источник: РИА "Новости"

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовая», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что оптовые цены на сахар в России начали резко расти в сентябре. По состоянию 18 октября, они выросли на 50% в годовом выражении и на 43,9% с начала текущего года. ФАС пообещала в течении 10 дней выяснить причины роста цен.

В Минсельхозе сообщили, что розничная цена на сахар-песок за год выросла только на уровень инфляции.

В ведомстве невысокий рост цен объяснили «маркетинговой политикой сетей, для которых сахар — это якорный товар».
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