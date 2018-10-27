Минсельхоз: рост оптовой цены на сахар не влияет на розничную цену

Источник: РИА "Новости"

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовая», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что оптовые цены на сахар в России начали резко расти в сентябре. По состоянию 18 октября, они выросли на 50% в годовом выражении и на 43,9% с начала текущего года. ФАС пообещала в течении 10 дней выяснить причины роста цен.

В Минсельхозе сообщили, что розничная цена на сахар-песок за год выросла только на уровень инфляции.