Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое быть кошкой? Объясняем на гифках
Ад на дорогах Туапсе: машины смыло потоком воды (видео)
5-летняя дочь Басты покорила поклонников артистичностью
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
5-летняя дочь Басты покорила поклонников артистичностью
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой
Иван Ургант взял «молчаливое» интервью у Евгения Цыганова
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура
Первый матч Анри в Монако: анонс субботы в европейском футболе
Караченцов и Поргина: любовь, которая спасала жизнь
Образ дня: Маркл в расшитом птицами платье Oscar de la Renta
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
8Рим завалило льдом
01:43 (мск), источник: РИА Новости

При новых санкциях долларовые вклады россиян не пострадают, заявил Силуанов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Наверх
ЦБ: $ 65.6345   -0.11 € 74.6658   -0.32 ММВБ: $ 65.6800   +0.09 € 74.9175   +0.30
Источник: РИА Новости
В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — 460 миллиардов долларов.
Антон Силуанов
министр финансов

Он подчеркнул, что если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк «всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности».

«Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны меньше быть связанными с долларами», — добавил он.

По мнению министра, в международных расчетах есть смысл уходить от той валюты, которая позволяет другой стране осуществлять попытки контролировать Россию или ограничивать ее.

В связи с этим он отметил, что у властей есть план перехода на расчеты в национальных валютах стран-контрагентов.

Читайте также
Доллар упал после заявления Болтона по антироссийским санкциям

«Будем предлагать рассчитываться нашим партнерам в рублях. У нас, конечно, в первую очередь это партнеры из ближнего зарубежья. И в других валютах — евро, юанях», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля. Глава Минфина указал на то, что власти делают бюджет практически независимым от нефтяных котировок.

«А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля», — пояснил министр. В качестве примера он привел ситуацию с «Русалом», когда инвесторы начали выходить из российских активов.

При этом устойчивость бюджета не позволит санкциям пошатнуть позиции рубля, уверен Силуанов.

«Есть запас прочности — профицитный бюджет», — заключил он.

 Из жизни ушел Николай Караченцов
НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Раскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб в США
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
У королевы Елизаветы II умер последний корги
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
Непобежденный боец из США бросил вызов Хабибу Нурмагомедову
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура «Урал» встретится с «Уфой», «Арсенал» примет на своем поле «Оренбург», а «Ростов» сыграет дома «Анжи»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Белая и пушистая Забавные картинки. Мой заключительный выпуск. 485
Ирина Красавина Поболтать 242
Коровелла Му Можно ли девочкам давать сдачу? 235
Ирина Красавина Пятница. Двойная радость 197
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь