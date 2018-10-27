При новых санкциях долларовые вклады россиян не пострадают, заявил Силуанов
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, считает первый
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, считает первый
В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — 460 миллиардов долларов.
Он подчеркнул, что если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк «всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности».
«Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы должны меньше быть связанными с долларами», — добавил он.
В связи с этим он отметил, что у властей есть план перехода на расчеты в национальных валютах
«Будем предлагать рассчитываться нашим партнерам в рублях. У нас, конечно, в первую очередь это партнеры из ближнего зарубежья. И в других валютах — евро, юанях», — подчеркнул Силуанов.
По его словам, санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля. Глава Минфина указал на то, что власти делают бюджет практически независимым от нефтяных котировок.
«А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля», — пояснил министр. В качестве примера он привел ситуацию с «Русалом», когда инвесторы начали выходить из российских активов.
«Есть запас прочности — профицитный бюджет», — заключил он.