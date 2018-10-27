При новых санкциях долларовые вклады россиян не пострадают, заявил Силуанов

Источник: РИА Новости

В наших планах в случае, как вы говорите, катастрофического сценария, если нам американцы перестанут поставлять доллары, у нас золотовалютные резервы Центрального банка — 460 миллиардов долларов. Антон Силуанов министр финансов

Он подчеркнул, что если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк «всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности».

«Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет», — сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны меньше быть связанными с долларами», — добавил он.

По мнению министра, в международных расчетах есть смысл уходить от той валюты, которая позволяет другой стране осуществлять попытки контролировать Россию или ограничивать ее.

В связи с этим он отметил, что у властей есть план перехода на расчеты в национальных валютах стран-контрагентов.

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«Будем предлагать рассчитываться нашим партнерам в рублях. У нас, конечно, в первую очередь это партнеры из ближнего зарубежья. И в других валютах — евро, юанях», — подчеркнул Силуанов.

По его словам, санкции не приведут к резким колебаниям курса рубля. Глава Минфина указал на то, что власти делают бюджет практически независимым от нефтяных котировок.

«А с другой стороны, что такое санкции? Ввели санкции, инвесторы заколебались, начали выводить деньги из Российской Федерации. Это влияет на курс рубля», — пояснил министр. В качестве примера он привел ситуацию с «Русалом», когда инвесторы начали выходить из российских активов.

При этом устойчивость бюджета не позволит санкциям пошатнуть позиции рубля, уверен Силуанов.