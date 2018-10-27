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03:53 (мск), источник: Ведомости

ЦБ объяснил отток вкладов в августе-сентябре

Он был вызван локальным сокращением реальных доходов населения.

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ЦБ: $ 65.6345   -0.11 € 74.6658   -0.32 ММВБ: $ 65.6800   +0.09 € 74.9175   +0.30
Источник: РИА "Новости"

В августе-сентябре рублевые депозиты населения сократились, хотя ставки вкладов были привлекательны, — это было связано с локальным сокращением реальных доходов населения, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанка. Реальные доходы снизились в том числе из-за уменьшения «прочих» доходов, включая скрытые доходы и доходы от продажи валюты, констатирует ЦБ.

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За год к 1 октября рублевые депозиты населения, по данным ЦБ, увеличились на 9,9%, но валютные депозиты сократились на 7,3% в долларовом эквиваленте. Сохранение интереса к вложениям в рублевые активы оказывало поддержку норме сбережений (соотношение личных сбережений к доходу), отмечает ЦБ. Однако в условиях расширения кредитования население постепенно начало переходить от сберегательной модели поведения к увеличению потребления.

Потребительский спрос поддерживался ростом кредитования и зарплат. В сентябре номинальная зарплата выросла в годовом выражении на 10,8% (реальная — на 7,2%). В начале года ускоренный рост зарплаты вызвал опасения у ЦБ, однако такая динамика оказалась временной, и была связана с повышенными выплатами премий в частном секторе и увеличением оплаты труда бюджетников по майским указам президента. В апреле рост реальной зарплаты ожидаемо замедлился и вышел на уровень около 7,3% в апреле-сентябре по сравнению с 10,1% в первом квартале. Кроме того, рост реальных доходов был небольшим. В августе доходы перестали расти и уменьшились на 0,9% в годовом выражении, а в сентябре падение ускорилось до 1,5%.

В разрезе прочих доходов доходы от собственности росли слабо, а от ценных бумаг и депозитов даже снижались, отмечал Игорь Поляков из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Зато усилилось волнение населения из-за волатильности на финансовых рынках, указывал Поляков: люди стали снимать деньги с валютных счетов, обналичивать и перекладывать в банковские ячейки, а также тратить за рубежом в отпусках — эти расходы Росстат «не видит», из-за чего снижает оценку «прочих» доходов.

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В августе население забрало из банков 0,6% своих средств, в сентябре — еще 0,8%. В итоге сбережения сократились до 26,9 трлн руб. (данные ЦБ). Общий сентябрьский отток сложился из того, что россияне забрали 0,8% рублевых сбережений и 0,7% валютных. «Ведомости» посчитали, что за сентябрь валютные вклады населения сократились на $610 млн. Сбербанк сообщал, что с валютных депозитов вкладчики сняли $900 млн. В августе валютные вклады сократились на $1,1 млрд, говорил зампред правления Сбербанка Александр Морозов Reuters. Всего, по расчетам «Ведомостей» на основе отчетности Сбербанка, вкладчики в сентябре забрали у него 219 млрд руб.

В ВТБ средства населения уменьшились за месяц на 80 млрд руб., посчитали «Ведомости» по его отчетности. Из них с рублевых депозитов ушло 30 млрд руб. Основной отток пришелся на рублевые вклады, на валюту — порядка $95 млн, указывал аналитик S&P Роман Рыбалкин (остальное — эффект переоценки: в сентябре доллар и евро подешевели к рублю). По расчетам Frank RG, в сентябре вкладчики забрали с валютных депозитов и валютных счетов в ВТБ $110 млн. У банка значительная сумма валюты на вкладах, поэтому он чувствителен к валютной переоценке, отмечал гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По данным представителя ВТБ, депозиты физических лиц за сентябрь сократились на 77 млрд руб. или менее чем на 1% от всего портфеля.

По его наблюдению, клиенты банка заменяют долларовые депозиты на депозиты в евро, а кроме того, перекладываются из долларов в инвестиционные продукты: за месяц — на 49,7 млрд руб.

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