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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российские вина расставят по порядку

Зачем нужно создавать алкогольный гид.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Роскачество и Минпромторг создадут алкогольный путеводитель. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал масштабную проверку отечественных вин, итогом которой станет своеобразный рейтинг напитков. Их качество будут оценивать специально приглашенные эксперты алкогольного рынка. Зачем нужен винный гид? Как он поможет покупателям? И как повлияет на производителей вина? Выяснял Илья Сизов.

На самом деле, гид по российским винам есть — он существует с 2013 года. Его автор — руководитель Российской ассоциации сомелье Артур Саркисян объезжает независимые хозяйства и составляет рейтинг авторских напитков. Именно Саркисян и руководит программой по созданию нового винного гида от Минпромторга и Роскачества. Причем в списке появятся не только эксклюзивные напитки, но и те, которые продаются в обычных магазинах.

Главная задача рейтинга — помочь рядовому потребителю определиться с выбором, рассказал Артур Саркисян в интервью «Коммерсантъ FM»: «Собираются профессионалы винного рынка — дегустаторы и сомелье, которые на сегодняшний день себя очень высоко зарекомендовали. Комиссия из 24 человек будет дегустировать достаточно большое количество образцов, порядка 300−400».

Показать хочется только достойные, качественные вина российских производителей, сделанные исключительно из отечественного винограда, и те вина, на которые стоит обратить внимание нашему потребителю в любой ценовой категории, начиная от 250 руб. и заканчивая 1 тыс. руб.

«Но, к сожалению, есть огромное количество некачественного как импортного, так и отечественного вина. Поэтому во всей этой паутине нужно разобраться».

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Реклама алкоголя в России сильно ограничена. Она разрешена только в печатных изданиях, но не на первой и последней страницах. По сути, у потребителя практически нет возможности разобраться в винном рынке и решить, какую же бутылку выбрать. Новый гид поможет не только покупателям, но и производителям напитка, уверен директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз: «В таком рейтинге будет и оценка напитков, которая гарантирует высокое качество самого продукта. То есть потребитель можно абсолютно доверять этому винному гиду. Каждый год могут открываться какие-то новые вина в России. Система производства высоких вин будет только развиваться по мере получения так называемыми микровиноделами новых лицензий. Поэтому эта инициатива очень правильная и перспективная».

Роскачество не впервые интересуется алкогольным рынком. На сайте организации, кроме рейтингов колбас, креветок и туфель, есть, например, список лучших марок пива. А весной ведомство провело контрольную закупку коньяка и опубликовало соответствующий топ-лист. Это негативно повлияло на рынок, и ситуация может повториться с вином, уверен руководитель «Школы сомелье» Эркин Тузмухамедов: «Когда Роскачество без анонсов провело эту контрольную, так сказать, веерную закупку коньяков, то это привело к тому, что минимальные розничные цены на напиток поднялись. В результате получилось антинародное действие. Кроме того, я слышал, что многим производителям было предложено закупать спирт у каких-то определенных поставщиков. Это 100% было совершенно лоббистское мероприятие. Когда-то они действовали без привлечения каких-то уважаемых, почтенных людей, но в данном случае была привлечена команда профессионалов. Не исключаю возможности того, что этих людей просто используют для того, чтобы ими прикрыться и провести какие-то лоббистские действия».

Рейтинги алкогольных напитков составляет не только Роскачество. Ежегодно в России проводятся специализированные конкурсы лучших вин. Однако эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM», предупреждают: авторы этих списков зачастую связаны с крупными производителями, и это может серьезно повлиять на решения жюри. Так что доверять ли этим рейтингам, большой вопрос.

Ранее сообщалось, что отечественные производители собираются продвигать российское вино за границей. Новая маркетинговая стратегия разрабатывается при участии французских рекламных агентств. Отмечается, что производители хотят развивать не собственные бренды, а отрасль в целом и даже зарегистрировать товарный знак «Российское вино».

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