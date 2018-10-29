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01:13 (мск), источник: Известия

В России предложили обрабатывать продукты ионизирующим излучением

В 2020 году в России могут начать обработку продуктов питания ионизирующим излучением. Как рассказали «Известиям» в «Русатом Хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом»), компания планирует разработать необходимую технологию до конца 2019 года.

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Источник: РИА "Новости"

Подобная обработка будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, увеличивая таким образом безопасность и срок хранения продукции. Также с помощью нового метода можно будет дезинфицировать продукты после сбора урожая и ускорять их рост.

Кроме того, радиационное облучение даст возможность предотвратить прорастание корне- и клубнеплодов при долгом хранении и замедлить созревание свежих фруктов и овощей до их появления в продаже.

Эксперт полагает, что технология позволит увеличить урожай, снизить потери поставщиков, уменьшить зависимость от использования консервантов, а также обеспечить свежими продуктами население отдаленных регионов.

Однако последствия облучения продуктов в настоящее время до конца не изучены, подчеркнул специалист. Кроме того, он отметил, что затраты на дорогостоящее оборудование для обработки повлияют на стоимость продукции.

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