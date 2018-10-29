В России предложили обрабатывать продукты ионизирующим излучением

Подобная обработка будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, увеличивая таким образом безопасность и срок хранения продукции. Также с помощью нового метода можно будет дезинфицировать продукты после сбора урожая и ускорять их рост.
Кроме того, радиационное облучение даст возможность предотвратить прорастание корне- и клубнеплодов при долгом хранении и замедлить созревание свежих фруктов и овощей до их появления в продаже.
Эксперт полагает, что технология позволит увеличить урожай, снизить потери поставщиков, уменьшить зависимость от использования консервантов, а также обеспечить свежими продуктами население отдаленных регионов.
Однако последствия облучения продуктов в настоящее время до конца не изучены, подчеркнул специалист. Кроме того, он отметил, что затраты на дорогостоящее оборудование для обработки повлияют на стоимость продукции.