В России предложили обрабатывать продукты ионизирующим излучением

Источник: РИА "Новости"

Подобная обработка будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей, увеличивая таким образом безопасность и срок хранения продукции. Также с помощью нового метода можно будет дезинфицировать продукты после сбора урожая и ускорять их рост.

Кроме того, радиационное облучение даст возможность предотвратить прорастание корне- и клубнеплодов при долгом хранении и замедлить созревание свежих фруктов и овощей до их появления в продаже.

Эксперт полагает, что технология позволит увеличить урожай, снизить потери поставщиков, уменьшить зависимость от использования консервантов, а также обеспечить свежими продуктами население отдаленных регионов.