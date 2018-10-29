Молдаване шлют все больше денег из-за границы на родину: С начала года они выслали почти миллиард долларов!

С начала года денежные переводы из-за рубежа от физических лиц почти достигли миллиарда долларов. Это на девять с половиной процентов больше, чем в тот период 2017-го, сообщает Нацбанк.

В прошлом месяце наши соотечественники перевели на родину 97 миллионов долларов. Из этой суммы почти 43 процента пришли из стран Евросоюза, более 26 процентов — из СНГ. Лидирует по уровню денежных переводов Россия, оттуда в сентябре поступило 25 миллионов долларов или почти 25 процентов от общей суммы. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9 процентных пунктов. Второй в списке лидеров по уровню денежных переводов — Израиль, третья — Италия, передает publika.md.