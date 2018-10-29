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06:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Молдаване шлют все больше денег из-за границы на родину: С начала года они выслали почти миллиард долларов!

В прошлом месяце наши соотечественники перевели 97 миллионов долларов.

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С начала года денежные переводы из-за рубежа от физических лиц почти достигли миллиарда долларов. Это на девять с половиной процентов больше, чем в тот период 2017-го, сообщает Нацбанк.

В прошлом месяце наши соотечественники перевели на родину 97 миллионов долларов. Из этой суммы почти 43 процента пришли из стран Евросоюза, более 26 процентов — из СНГ. Лидирует по уровню денежных переводов Россия, оттуда в сентябре поступило 25 миллионов долларов или почти 25 процентов от общей суммы. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9 процентных пунктов. Второй в списке лидеров по уровню денежных переводов — Израиль, третья — Италия, передает publika.md.

Молдаване присылают деньги на родину в основном в евро. Таких переводов более 48 процентов. В долларах США приходит менее 45 процентов, в рублях — немногим более семи процентов.

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