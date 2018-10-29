Страховщики заказали карту большой воды

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В рамках построения национального риск-офиса Всероссийский союз страховщиков (ВСС) запустил проект по созданию карт рисков затоплений в масштабах всей страны. Страховщики привлекли к проекту «Российские космические системы» (РКС) и Росгидромет. Пилотным регионом станет Амурская область, в 2019 году к проекту подключат еще пять субъектов. Полученными данными страховщики обещают делиться с властями, а также использовать их на старте действия закона о страховании жилья от ЧС в 2019 году.

Паводок в Краснодарском крае заставил страховщиков объявить об упрощенном порядке приема заявлений об ущербе. По данным ВСС, в опасной зоне в результате наводнения оказались 22,3 тыс. домов, в которых проживает 72,5 тыс. человек. Полной статистики по застрахованному ущербу пока нет, однако вскоре компании намерены начать оперировать точными масштабными данными по подобным рискам.

Как стало известно «Ъ», ВСС запустил проект по созданию карт рисков затоплений. Как рассказал «Ъ» глава рабочей группы союза по проекту, президент нацперестраховщика РНПК Николай Галушин, «Российские космические системы» совместно с Росгидрометом разработают методологию на основе информации с речных гидрологических постов, а также космических данных, позволяющих строить карты рельефа местности.

«Еще в начале года прошла рабочая встреча представителей РНПК и Росгидромета, — говорит Николай Галушин.— Мы изучали возможности расчета зон кумуляции по различным природным катаклизмам». По его словам, Росгидромет располагает информацией, которая пока не была востребована и оцифрована, об уровне повышения воды в реках РФ на основе исторических данных с гидрологических постов (ГП). Сейчас в стране более 3,5 тыс. таких пунктов, фиксирующих отметки уровня воды в водоеме, некоторые ГП имеют историю наблюдения в 30−50 лет.

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«Возникла идея — если наложить исторические данные с ГП на карту с рельефом местности и экстраполировать получаемые графические линии (границы зон затопления) между ГП, то можно получить карту зон затопления с разной вероятностью сценария, — объясняет Николай Галушин.— При этом нам все равно, по какой причине произошло наводнение — таяние снегов или обильные осадки, или спуск воды с плотины ГЭС. Интересует сама возможность определения территории, которая может быть затоплена, на основании многолетних наблюдений».

Сложность проекта в том, что высокоточные топографические карты засекречены, а открытые дают настолько большие погрешности, что строить на их базе точную карту зон затопления (с точностью до дома) нельзя. В итоге в проект были вовлечены РКС.

В качестве пилотного региона для финансируемого страховщиками проекта выбрана Амурская область. Если результат будет положительным, то в течение следующего года планируется сделать карты для пяти-шести субъектов РФ в формате веб-интерфейса. Страховщикам они интересны потому, что данные карт должны повысить точность андеррайтинга при страховании имущества, а также рисков аграриев.

«Космические фотоснимки такой информации не дают, потому что съемки имеются не на каждый день, им могут мешать атмосферные явления (например, облачность). Данные с ГП есть за период более длительный, чем история космических высокоточных фотоснимков», — поясняет глава РНПК. Карты проекта можно будет использовать по усмотрению андеррайтера компании, по каждому фрагменту будет понятно, находится ли он в зоне затопления и какова вероятность этого. «Тогда будет приниматься осознанное решение, страховать такой риск или нет», — пояснил Николай Галушин.

Страховщики готовы делиться результатами проекта с властями — в союзе говорят, что карты могут быть переданы регионам, и МЧС, и прочим. «Всем, кто может и готов с ними работать, — говорит глава РНПК.— Например, чтобы понимать, в каких местах нельзя размещать капитальные жилые строения. Или для МЧС, чтобы предвидеть действия для минимизации ущерба и мобилизации техники, например, обваловку сделать или временную дамбу разместить».

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По словам главы ВСС Игоря Юргенса, проект одобрен в рамках создания национального риск-офиса («Ъ» писал о нем 26 сентября), он позволит рынку повысить точность андеррайтинга и предложить продукты с индивидуализированными параметрами. Кроме того, данные проекта будут использованы компаниями и при запуске закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе 2019 года.

Напомним, что по этому закону лимит выплат страховщика составит 300−500 тыс. руб.— размер будет определяться властями региона. По закону в перестрахование РНПК будет передаваться 95% обязательств страховщиков по риску гибели жилого помещения и 60% по риску повреждения — этим объясняется интерес перестраховочной «дочки» ЦБ к «водному» проекту.