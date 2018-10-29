Названы регионы с самым высоким и низким уровнем безработицы

Источник: РИА Новости

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основании данных Росстата составило рейтинг по уровню безработицы. Отмечается, что в 39 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. При этом эксперты прогнозируют, что во второй половине года показатели существенно меняться не будут.

Лидеры и аутсайдеры

Так, в столице на каждого безработного приходится две вакансии, о которых заявили работодатели в службу занятости населения. Преобладание вакансий над числом безработных говорят как о несоответствии предъявляемых квалификационных требований, так и зарплатных ожиданий. В других регионах это несоответствие выражено еще ярче.

Низкий уровень безработицы также в Санкт-Петербурге (1,4 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (два процента), Ханты-Мансийском автономном округе (2,3 процента) и Московской области (2,6 процента).

Худшие показатели в семи российских регионах: Ингушетии (26,5 процента), Тыве (19 процентов), Чечне (13,8 процента), Карачаево-Черкессии (12,1 процента), Дагестане (10,7 процента), Республике Алтай (10,2 процента) и Забайкальском крае (10,2 процента). Отмечается, что в Дагестане, Ингушетии и Чечне ситуация немного улучшается.

Динамика

Летом 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 58 регионах уровень безработицы снизился, в шести — не изменился, в 21 регионе — вырос.

Лидером по положительной динамике стала Республика Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,7 процентных пункта — до 3,4%. В Орловской области и Северной Осетии — на 2,3 процентных пункта (4,5 и 8,9 процента соответственно). В Еврейской автономной области — на 2,1 процентного пункта (7,2 процента).

В свою очередь, в Карачаево-Черкессии зафиксировали самую большую динамику роста безработицы. Она выросла на 1,1 процентный пункт и составила 12,1 процента.

Портрет безработного

Также сообщается, что в России живет 76,2 миллиона человек трудоспособного возраста, из них 3,5 миллиона безработные.

Средний возраст безработного россиянина — 35 лет. В среднем он тратит на поиск работы 6,9 месяца.

Более четверти безработных (26,4 процента) — это молодежь в возрасте от 15 до 25 лет, 18 процентов — лица от 50 лет и старше.