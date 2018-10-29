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04:37 (мск), источник: Известия

Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.

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Источник: Известия

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал «Известиям», что все страны — участницы FATF должны изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет обменников криптоактивов, площадок ICO и администраторов криптокошельков, также следить за их деятельностью и соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег.

По его словам, исходя из рекомендаций FATF, криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций». При этом виртуальными активами не могут выражаться в цифровой форме ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы, подчеркнул Павел Ливадный.

FATF также определила, что регулируемыми видами деятельности являются обмен виртуальных активов на традиционные валюты, друг на друга, а также их перевод, хранение и размещение. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно. Для операций с обычными деньгами это 600 тыс. рублей.

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