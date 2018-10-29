Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.
Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.
Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал «Известиям», что все страны — участницы FATF должны изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет обменников криптоактивов, площадок ICO и администраторов криптокошельков, также следить за их деятельностью и соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег.
По его словам, исходя из рекомендаций FATF, криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций». При этом виртуальными активами не могут выражаться в цифровой форме ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы, подчеркнул Павел Ливадный.
FATF также определила, что регулируемыми видами деятельности являются обмен виртуальных активов на традиционные валюты, друг на друга, а также их перевод, хранение и размещение. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно. Для операций с обычными деньгами это 600 тыс. рублей.