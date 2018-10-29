Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалют

Источник: Известия

Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал «Известиям», что все страны — участницы FATF должны изменить законодательство и ввести лицензирование, регистрацию или учет обменников криптоактивов, площадок ICO и администраторов криптокошельков, также следить за их деятельностью и соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег.

По его словам, исходя из рекомендаций FATF, криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций». При этом виртуальными активами не могут выражаться в цифровой форме ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы, подчеркнул Павел Ливадный.