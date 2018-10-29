Власти могут задействовать новый механизм сдерживания цен на топливо

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Оптовые цены на бензин в сентябре повысились на 10%. Это данные Росстата. Всего же с начала 2018 года цены производителей топлива выросли более чем на четверть. В рознице бензин пока почти не дорожает. Это связано с тем, что крупные компании искусственно сдерживают цены. Ранее нефтяники сообщили правительству, что долго они это делать не смогут. Тем временем власти предложили новый механизм, чтобы сдержать цены, — лицензирование экспорта, то есть его ограничение.

Поможет ли такой инструмент? Сейчас экспортировать топливо имеют право все. В том числе и трейдеры, или, как выразились в Минфине, перекупщики. Они закупают бензин на НПЗ и вывозят его на продажу за границей. Цены на нефть высокие, к ним привязаны цены на бензин. Нацвалюта, несмотря на дорогую нефть, дешевая. Бочка Brent в рублях сейчас стоит около пяти тысяч. А в начале октября было 5,5 тысячи.

В результате трейдеры отлично зарабатывают. Именно эти трейдеры и толкают внутренние цены вверх, считают в правительстве. Еще в сентябре власти обсуждали ввод экспортной лицензии, писали СМИ. Если пойдет так, как планировалось, то право на экспорт будет только у нефтеперерабатывающих заводов. Взамен их обяжут поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок. Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев напомнил о другом инструменте, который тоже обсуждался:

Было согласовано решение о том, чтобы обязать компании поставлять на внутренние рынки не менее 17,5% от переработки. Это предложение вроде бы было согласовано. Что с ним произошло, я не знаю. Что с ним по дороге случилось, вы не в курсе? Кто ее по дороге съел? А я скажу, кто съел! Тот, кто не хочет поставлять, не поставляет 17,5% на внутренний рынок. Он и съел! Пальцем показать, да? Михаил Леонтьев пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти»

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С чем связана негативная реакция, менеджер не пояснил. Возможно, с тем, что до сих пор нет информации, какой объем топлива обяжут продавать в России каждую конкретную нефтяную компанию. А еще весной, когда разразился топливный кризис, в «Роснефти» заявляли, что именно она больше всех поставляет бензина на внутренний рынок. Более того, в корпорации сообщали, что она полностью на этот рынок ориентирована, а доля экспорта нефтепродуктов у нее меньше 2,5%, в то время как некоторые другие конкуренты продают за рубеж почти 90% своих нефтепродуктов.

Именно экспорт обеспечивает рекордные доходы нефтяников. Как отмечал РБК, только за первое полугодие прибыль пяти самых крупных компаний превысила 2 трлн рублей. Это рост в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Впрочем, корпорации при таких прибылях заявляют и о потерях. На их НПЗ высокие оптовые цены, а на заправках они цены сдерживают. Из-за чего, кстати, страдают независимые АЗС. Вот подсчеты владельца тверской заправки Александра:

Оптовые цены, например, вот сейчас 45 рублей литр дизельного топлива, а на их заправках продается по 43,5 — полтора рубля разница. Если наша заправка купит топливо и даже будет продавать по себестоимости, полтора рубля на каждом литре терять. И это в приказном порядке, наши руководители приказали этим компаниям не поднимать цену, и все. Александр предприниматель

Если введут экспортные лицензии, то перекупщики не смогут вывозить бензин из страны. Власти обещают пристально следить за НПЗ. Если они вместо того, чтобы поставлять топливо на внутренний рынок, начнут сбывать его за рубеж, то последуют санкции. С нового года в полтора раза повышаются акцизы. Но заводы, заплатив налог, смогут получить компенсацию. Так вот, если они нарушат правила поставок, то останутся без компенсации.

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Схема очень сложная. Но власти верят, что она позволит в ручном режиме сдерживать нефтяников. А акцизы — это деньги для регионов на ремонт дорог. Можно было бы выделять их напрямую из бюджета, но тогда каждый регион начнет лоббировать свои интересы. Поэтому акциз считается более прозрачным инструментом.