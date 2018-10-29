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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

Доллар не нужен: какую валюту выберет Россия

Сможет ли евро или юань заменить России долларовые расчеты.

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Источник: Reuters

Российский бизнес постепенно переходит на расчеты в нацвалютах. С одной стороны это евро, на долю которого приходится около 40% внешнеторгового оборота РФ, с другой — юань, который на фоне торговых войн с США активно продвигает КНР. По мнению экспертов, российский бизнес вполне может заключать новые контракты в валюте ЕС, но полной дедолларизации пока препятствуют кредиты в американской валюте.

Евро имеет все шансы стать основной валютой для расчетов во внешнеторговой деятельности России. К такому выводу склоняется большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». И хотя о повальной дедолларизации говорить пока рано, определенные подвижки в этом направлении уже есть.

Так, частично расчеты в евро проводит «Северсталь».

Инфографика
Зависимость стран Европы от российского газа

Еще в сентябре Reuters со ссылкой на трейдеров сообщал, что «Сургутнефтегаз» ведет переговоры со своими клиентами о возможности перейти на расчеты в евро «в случае необходимости». Эксперты отмечают, что вполне реально перейти на евровые расчеты за поставки газа в ЕС, так как они ведутся по четко прописанной формуле цены и заключаются на долгий срок. Однако тут речь может идти только о новых договорах.

С нефтью сложнее — она торгуется на бирже в долларах и компаниям нужно конвертировать курс самостоятельно со всеми вытекающими издержками. При этом, например, «Газпром нефть» еще несколько лет назад согласовала со своими клиентами из ЕС возможность перехода на расчеты в евро. В Европе также говорили о возможности перейти на закупки иранской нефти в евро, чтобы в том числе обойти американские санкции в отношении Тегерана и его энергоносителей.

Ряд СМИ писали и о попытках «Русала» перейти с европейскими клиентами на расчеты в евро. Предприятия ОПК уже не заключают долларовых контрактов — все новые договоренности в евро, рублях или других нацвалютах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» ранее заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей». В Росатоме также отмечают, что часть контрактных обязательств госкорпорация заключает в евро.

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Постепенно на евро переходят и игроки туристической индустрии. Так, например, турецкие отельеры стараются заключать договоры с российскими туроператорами в европейской валюте, отмечают в отрасли.

Ежемесячный объем российского экспорта составляет около $40 млрд, импорта — $20 млрд. Около 40% от этого объема приходится на внешнеторговую деятельность со странами Евросоюза, отмечает управляющий партнер Инвестиционно-консалтинговой группы «Ди-Инвест» Андрей Кисилев. Некоторые расчеты уже проходят в евро. Страны СНГ занимают еще 12% — переход на евро с этими странами произойдет без потрясений.

Кроме того, отмечает эксперт, крупные игроки большой долей экспортной выручки уже начали процесс перехода на расчеты в евро даже с клиентами в США.

Тема дедолларизации в последние месяцы все активнее обсуждается и в деловых кругах, и во властных кабинетах. Перед угрозой новых санкций и на фоне развязываемых Вашингтоном торговых войн все больше стран хотят обезопасить себя от возможных ограничений, а также снизить зависимость от политики Соединенных Штатов при расчетах с третьими странами.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее отмечал, что Минфин на первом этапе дедолларизации видит возможность перехода на расчеты в евро с партнерами в ЕС, в том числе за энергоресурсы.

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«Здесь, как мы видим, по крайней мере на первом этапе, основная перспектива, которую можно реализовать в кратком среднесрочном периоде, — переход на расчет в нацвалютах с контрагентами в ЕС, в том числе в евро, в том числе по поставкам за наше энергетическое сырье. Потому что это европейцам выгодно. Это, с одной стороны, укрепляет позицию евро как резервной валюты, с другой стороны — обеспечивает некую безопасность по таким поставкам, в случае если на другой стороне океана примут какие-то решения в части расчетов по долларам для наших банков или для наших крупных сырьевых компаний», — сказал чиновник.

По его словам, переход на расчеты в евро с контрагентами в ЕС проще, поскольку евро — уже резервная валюта, и логично ожидать заинтересованности со стороны европейских компаний.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, у перехода на расчеты в евро «имеются хорошие перспективы, учитывая значительный товарооборот России с Еврозоной». «Но это придется делать при заключении уже новых контрактов и в пределах нашего с ними торгового оборота», — добавил он.

Минфин и Центробанк призывают двигаться в сторону дедолларизации экономики очень аккуратно, поскольку принимаемые меры могут быть чувствительными для курса рубля и экономики в целом.

«Действовать надо аккуратно, я согласен с Центральным банком, потому что все-таки валютный контроль, движение капитала влияют на чувствительные макроэкономические показатели страны, в том числе на курс, который важен абсолютно всем предпринимателям, в том числе, и малым. Поэтому двигаемся здесь постепенно, поэтапно», — заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин, Минэкономразвития и ЦБ уже подготовили ряд мер, чтобы сделать экономически выгодным отказ от доллара и переход на расчеты в национальных валютах, но засекретили его. В настоящее время этот план обсуждается в правительстве.

Силуанов рассказал, что среди предлагаемых мер — полная отмена с 2024 года требований о репатриации экспортной выручки, если контракт заключен в рублях. «Стимул — сразу заключайте контракт в национальной валюте», — подчеркнул министр.

«Кроме того, мы сейчас внесли в парламент законопроект о том, чтобы резко снизить те драконовские штрафы, которые сегодня существуют как административное воздействие в случае выявления нарушений внешнеторговых операций», — напомнил глава Минфина. Сейчас штраф за нарушение валютного законодательства может доходить до 100% выручки, предполагается снизить их размер до 5−30% от выручки. «Готовы и дальше даже в этом направлении работать», — пообещал Силуанов.

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По мнению эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, сейчас наиболее вероятен отказ от доллара в торговле с некоторыми странами ближнего зарубежья — такими как Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также выглядит стопроцентно готовой для перехода на местные валюты Турция.

Недавно минфин Индии заявил, что изучает возможность расчетов в рупиях в торговле с Россией, Венесуэлой, Ираном и другими экспортерами нефти. Нью-Дели и Москва уже согласовали расчеты в нацвалютах, в том числе за поставки военной техники.

Чтобы поменять валюту расчетов, необходимо, во-первых, согласие, как минимум, обеих сторон внешнеторговой деятельности (экспортера и импортера), обращает внимание эксперт. Во-вторых, такая валюта должна быть стабильной, иначе ее сильные курсовые колебания вызовут экономические убытки субъектов внешней торговли.

Ближе всего к этому подошел Китай, обладающий существенными резервами для постоянной деятельности центробанка (НБК) по поддержанию стабильного курса.

Другие валюты, за исключением евро и швейцарского франка, пока сопоставимыми возможностями не обладают, добавляет он.

Ранее Россия заявила о готовности переходить к большему объему взаиморасчетов в юанях. Бизнес на Дальнем Востоке отмечает, что этот процесс идет довольно активно: Китай запустил торговлю нефтяными фьючерсами в юанях, в китайской валюте недавно провела сделки АЛРОСа.

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Мировая торговля сложилась так, что сейчас порядка 80% международных расчетов происходит в долларах, а большая их часть привязана к долгосрочным контрактам. Их пересмотр в одностороннем порядке, неизбежно приведет к огромным денежным и репутационным потерям — на эти шаги сейчас российский бизнес идти не готов, констатирует Катырин.

Кроме того, крупнейшие страны с положительным торговым балансом, держат свои активы, в том числе золотовалютные резервы, преимущественно в долларах.

Еще один важный фактор: львиная доля корпоративного долга российских компаний номинирована в долларах. По этой причине переход в международных расчетах для бизнеса в региональные валюты приведет к убыткам при обратной конвертации на биржах в доллары для погашения своих международных обязательств, хотя конечно же, в перспективе надо стремиться к расчетам в национальной валюте, подчеркивает Катырин.

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