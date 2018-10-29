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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В России появится еще один мегапроект

В России могут построить новый участок железной дороги Обская — Бованенково — Карская. Существующий участок будет продлен до поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, что сделает дорогу самой северной в стране, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Источник: Газпром

По данным издания, строительство обойдется в 115 миллиардов рублей. Значительную экономию принесет привлечение инвесторов. В качестве наиболее вероятных сейчас рассматриваются «Газпром», РЖД и «Новатэк». Скорее всего, объект будет передан им в концессию на определенный срок, в течение которого все доходы от эксплуатации они смогут забирать себе.

Изначальная стоимость проекта оценивалась в 176 миллиардов рублей, но участие компаний позволит снизить затраты. В частности, «Газпром» уже имеет опыт строительства действующего участка Обская — Бованенково — Карская (теперь его предлагается продлить от Бованенково левее до Сабетты). Тогда были использованы новые проектные решения.

Также не исключено, что строительство дороги профинансируется еще и из федерального бюджета, но только в качестве подстраховки инвесторов.

Сейчас действующий участок от Обской до Карской принадлежит «Газпрому», но приносит ему убытки из-за недостаточной загруженности. Компания пыталась продать его, но не смогла.
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Условия нового концессионного соглашения могут предусматривать покупку долей в участке остальными участниками. Вырученные средства будут направлены на инвестиции в новый проект, где «Газпром» может получить контрольный пакет.

Использовать новый участок планируется для доставки грузов к местам добычи полезных ископаемых, а также для соединения будущего Северного широтного хода (железнодорожная ветка от Обской до микрорайона Коротчаево на окраине Нового Уренгоя) и Северного морского пути (соединяет Мурманск и Чукотку).

О том, что строительство новой дороги станет частью «плана [помощника президента Андрея] Белоусова», предложившего крупнейшим компаниям профинансировать инфраструктурные проекты, не сообщается.

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