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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» создаст хабы в Сочи и Сибири

Компания думает о транзитных перевозках минуя Москву.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Аэрофлот» рассматривает Сочи, Новосибирск, Екатеринбург и Красноярск в качестве возможных хабов для развития своих перевозок, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным. Основная цель создания хабов — охватить транзитный поток пассажиров из Азии в Европу. Кроме того, «Аэрофлот» планирует резкую экспансию своего лоукост-перевозчика «Победа», нарастив перевозку пассажиров до 30 млн с 7 млн в текущем году. Другая структура, «Россия», будет фокусироваться на социальных перевозках, в том числе на Дальний Восток.

Группа «Аэрофлот» собирается к 2023 году почти удвоить перевозки пассажиров — до 90−100 млн пассажиров с 50,1 млн в 2017 году, сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным. При этом наибольший рост должен прийтись на лоукостер «Победа», где перевозки, по планам «Аэрофлота», могут увеличиться с 7 млн до 25−30 млн человек. Господин Савельев отметил, что «Победа» «исключительно востребована».

Куда бы она ни приходила, цены падают моментально на 25%. «Победа» ведет себя жестко, но все губернаторы хотят, чтобы «Победа» летала, потому что все-таки для населения, у которого нет денег на более серьезные компании, «Победа» очень востребована.
Виталий Савельев
глава компании
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Сам «Аэрофлот», оставаясь в премиальном сегменте, рассчитывает перевозить 52 млн человек против 33 млн в 2017 году и 36 млн пассажиров в 2018 году (по прогнозу). «В прошлом году — 33 млн (пассажиров.— “Ъ”), в этом будет — 36, но 52 млн — это наша оценка, больше “Аэрофлот” нагружать не стоит, потому что мы сохраняемся в премиальном сегменте. У нас, как вы помните, самый молодой парк в мире среди авиакомпаний — свыше 100 самолетов. Мы хотим остаться в премиальном сегменте», — заявил господин Савельев.

Он отметил, что «Россию» предполагается ориентировать на социальные перевозки, как и компанию «Аврора», созданную на Дальнем Востоке. «Мы хотим ее оставить и придать ей роль социальной компании, потому что там не очень новые самолеты, нам в наследство достались от “Трансаэро”, и конкурировать такими машинами на рынке сейчас очень сложно. Учитывая, что мы выполняем социальную нагрузку, социальную перевозку, мы хотим эти машины ориентировать. Мы их сейчас полностью модернизировали, мы увеличили у авиакомпании “Россия” корабли в экономклассе, потому что плоские тарифы распространяются только на экономкласс. И поэтому мы будем использовать именно “Россию”. “Аэрофлот” тоже будет летать, но в большинстве своем будет “Россия”», — сказал Виталий Савельев.

«Аэрофлот» планирует активно развивать транзитные перевозки пассажиров из Азии в Европу минуя Москву, для чего собирается создать хабы в Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге или Красноярске.

«Мы хотим из Москвы перемещаться. Конечно, Шереметьево — наш родной дом, но мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел, лимит. Мы в Шереметьево примерно на 85% сегодня присутствуем. Но мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — рассказал Виталий Савельев. Он уточнил, что сейчас ведутся переговоры с аэропортами, и «у нас есть основания полагать, что хаб (будет.— “Ъ”) либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге (это как раз расстояние от Китая, где мы будем подхватывать, — либо Красноярск и дальше в Европу, либо Екатеринбург и дальше в Европу)».

Юрий Барсуков

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