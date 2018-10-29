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20:15 (мск), источник: Коммерсантъ

The Times: ВТБ подал иск на компанию Дерипаски из-за долга в £103 млн

Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на компанию, подконтрольную российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, из-за долга более чем в £100 млн, сообщает The Times.

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Источник: РИА "Новости"

В иске утверждается, что холдинг «Базовый Элемент», подконтрольный господину Дерипаске, нарушил обязательство по гарантиям кредитов, выданных ВТБ. По информации издания, банк выдал кредиты двум строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар» на общую сумму в £103,2 млн и процентами на £445,9 тыс. Гарантии по займам предоставил «Базовый элемент». В иске также говорится, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.

Представитель миллиардера и ВТБ отказали в комментариях, сообщает РБК. Источник издания, близкий к «Базовому элементу», ответил, что компания изучает дело и готовит свою позицию для суда.
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В середине октября господин Дерипаска предоставил акции общей стоимостью $245 млн в качестве залога в рамках еще одного судебного разбирательства в Высоком суде Лондона — с экс-председателем Внешэкономбанка Виктором Чернухиным. В 2010 году бывшие партнеры встретились в Давосе, где господин Дерипаска якобы пообещал выкупить долю господина Чернухина в Navio за $100 млн, но так и не сделал этого. Владимир Чернухин обратился в международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив господина Дерипаску в недружественном поглощении актива. Летом 2017 года суд встал на сторону господина Чернухина и обязал Олега Дерипаску выплатить экс-главе ВЭБа $95,2 млн.

Бизнесмен пытается обжаловать это решение.

О разбирательстве Олега Дерипаски в суде Лондона с акционерами ГМК «Норильский никель» — в публикации «Ъ» «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками».

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