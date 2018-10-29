The Times: ВТБ подал иск на компанию Дерипаски из-за долга в £103 млн
Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на компанию, подконтрольную российскому миллиардеру Олегу Дерипаске,
Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на компанию, подконтрольную российскому миллиардеру Олегу Дерипаске,
В иске утверждается, что холдинг «Базовый Элемент», подконтрольный господину Дерипаске, нарушил обязательство по гарантиям кредитов, выданных ВТБ. По информации издания, банк выдал кредиты двум строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар» на общую сумму в £103,2 млн и процентами на £445,9 тыс. Гарантии по займам предоставил «Базовый элемент». В иске также говорится, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.
В середине октября господин Дерипаска предоставил акции общей стоимостью $245 млн в качестве залога в рамках еще одного судебного разбирательства в Высоком суде Лондона — с
Бизнесмен пытается обжаловать это решение.
О разбирательстве Олега Дерипаски в суде Лондона с акционерами ГМК «Норильский никель» — в публикации «Ъ» «Мне никогда не нравились поединки с травмированными соперниками».