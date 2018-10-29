Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия готовится к войне: в МИД сделали заявление
Очень дорогой «Порше» нашел хозяина за считанные минуты
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Шарлиз Терон назвала своего сына «дочкой»
В Татарстане бездомный спас новорожденного ребенка
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым
Екатерина Скулкина заменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Убитые и раненные: Толпа приезжих устроили драку в центре города
Хабиб показал фото подаренной Кадыровым машины
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Названы сроки начала ипотечного кризиса в России
Фоторепортажи
8Пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии
12Наводнение на Кубани
19:50 (мск), источник: Ведомости

США заблокировали созыв арбитража по спору с Россией о пошлинах в ВТО

США заблокировали инициированное Россией учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об американских ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Наверх
Источник: Reuters

«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», — констатировали в Минэкономразвития.

Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре. «Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у США не будет, — указывают в ведомстве.
Читайте также
Россия ответила на импортные пошлины США

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня согласно стандартным процедурам ВТО российские власти направили запрос на консультации с США. В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что «консультации эти прошли, никакого результата они не дали». После этого Россия направила запрос на созыв третейской группы.

Помимо России в ВТО пошлины США сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Орешкин говорил, что на рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет.

Читайте также: Назад в Великую депрессию. Три сценария развития торговой войны

 «Газпром» и РЖД вместе могут построить самую северную железную дорогу России
В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737
Основательница WWF в России погибла в Брянской области
Бывшая тайская королева красоты погибла с владельцем «Лестера»
Ученые назвали девять неизбежных признаков старения организма
Медведев готов ввести заградительные пошлины на топливо
Врачи «Динамо» спасли жизнь пассажирке самолета
Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)
Спорт
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы Тяжелые три очка Питера
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
C дизайном от Xpander: новый Mitsubishi L200 показали на видео Тайское отделение японской компании (в Таиланде как раз собирают L200) показало короткий видеотизер, посвящённый новому пикапу
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Львица Страстная Допустимо ли воспитание чужих детей... и их родителей? 330
Vikki Едим, чтобы жить 289
Вера Родина И вновь стишки. 250
Амина Садыки Наши животные 193
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь