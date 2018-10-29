США заблокировали созыв арбитража по спору с Россией о пошлинах в ВТО

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«Как и предполагалось, США сегодня заблокировали учреждение третейской группы ВТО для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий», — констатировали в Минэкономразвития.

Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре. «Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у США не будет, — указывают в ведомстве.

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США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня согласно стандартным процедурам ВТО российские власти направили запрос на консультации с США. В сентябре министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что «консультации эти прошли, никакого результата они не дали». После этого Россия направила запрос на созыв третейской группы.