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22:29 (мск), источник: Ведомости

В Стамбуле открыли крупнейший в Турции аэропорт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле, передает турецкое информагентство «Анадолу». Новому транспортному хабу присвоено название «Аэропорт Стамбула».

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Источник: Reuters

Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц, аэропорт станет одним из самых загруженных в мире. В ближайшие месяцы аэропорт будет принимать только несколько местных рейсов, а также рейсы из Азербайджана и северного Кипра. С января он заработает в полную силу.

По словам Эрдогана, после открытия первой очереди аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров, после реализации всех этапов проекта — до 150 млн.

«При необходимости этот показатель будет доведен до 200 млн пассажиров», — отметил Эрдоган на церемонии открытия. Президент рассчитывает, что «потоки авиасообщения между континентами изменятся, так как Стамбул станет крупным транзитным центром». Эрдоган также рассказал, что после полного ввода (в 2028 г.) в эксплуатацию нового аэропорта расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка перестанет принимать коммерческие рейсы.

Источник: Reuters

В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться, добавил Эрдоган. «Объем инвестиций, направленных на строительство аэропорта Стамбула, достиг 10,247 млрд евро. Доходы государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 млрд евро», — рассчитывает глава государства.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн кв. м. Строительство первой очереди длилось 42 месяца. На первом этапе в ближайшее время будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, а также терминал площадью 1,4 млн кв. м, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. Ожидается, что всего в аэропорту будут заняты около 200 000 специалистов. Согласно проекту, новый аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, открытую и закрытую парковки на 70 000 автомобилей.

По данным Международного совета аэропортов (Airports Council International) за 2017 г., самым загруженным аэропортом мира сейчас является аэропорт Хартсфилд-Джексон (США, Атланта). В 2017 г. пассажиропоток в Хартсфилд-Джексоне составил 103,9 млн пассажиров. Это единственный аэропорт мира, пассажиропоток которого превышает 100 млн пассажиров. На втором месте — аэропорт Шоуду (Китай, Пекин) с 95,7 млн пассажиров, на третьем месте — аэропорт Дубай (ОАЭ) с 88,2 млн пассажиров.

В Стамбуле открыли крупнейший в мире аэропорт
Во время загрузки произошла ошибка.
19:57 (мск)© Ньюстюб
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