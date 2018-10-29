Богатых россиян заставят раскошелиться
Министерство финансов России будет повышать налоги на роскошное имущество. Об этом заявил
Министерство финансов России будет повышать налоги на роскошное имущество. Об этом заявил
По его словам, разница в уровне доходов создает напряжение в обществе, поэтому постепенное повышение налогов на роскошное имущество необходимо. «Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал он.
В то же время Силуанов отметил, что ведомство не планирует отказываться от действующей плоской 13-процентной шкалы в пользу прогрессивной шкалы взимания налогов. Он отметил, что вводить новую систему налогообложения нецелесообразно, поскольку обеспеченные граждане найдут способ не платить дополнительный налог.
«Здесь есть и плюсы, и минусы: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», — подчеркнул он, добавив, что плоская 13-процентная шкала уже «достаточно устоялась».
В августе стало известно, что президент России Владимир Путин негативно оценил перспективу введения прогрессивной шкалы подоходного налога ради изыскания дополнительных средств на выплату пенсий. Он подчеркнул, что 20-процентная ставка налога на высокие доходы может дать порядка 75−120 миллиардов рублей в год. Однако ежедневная потребность на выплату пенсий составляет 20 миллиардов рублей. В январе Ранее Минфин также утверждало, что не рассматривает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц.