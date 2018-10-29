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29 октября, источник: Lenta.Ru

Богатых россиян заставят раскошелиться

Министерство финансов России будет повышать налоги на роскошное имущество. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в интервью программе «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

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По его словам, разница в уровне доходов создает напряжение в обществе, поэтому постепенное повышение налогов на роскошное имущество необходимо. «Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал он.

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В то же время Силуанов отметил, что ведомство не планирует отказываться от действующей плоской 13-процентной шкалы в пользу прогрессивной шкалы взимания налогов. Он отметил, что вводить новую систему налогообложения нецелесообразно, поскольку обеспеченные граждане найдут способ не платить дополнительный налог.

«Здесь есть и плюсы, и минусы: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», — подчеркнул он, добавив, что плоская 13-процентная шкала уже «достаточно устоялась».

В августе стало известно, что президент России Владимир Путин негативно оценил перспективу введения прогрессивной шкалы подоходного налога ради изыскания дополнительных средств на выплату пенсий. Он подчеркнул, что 20-процентная ставка налога на высокие доходы может дать порядка 75−120 миллиардов рублей в год. Однако ежедневная потребность на выплату пенсий составляет 20 миллиардов рублей. В январе Ранее Минфин также утверждало, что не рассматривает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц.

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