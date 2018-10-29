В Польше забеспокоились из-за нехватки украинских рабочих

Источник: Reuters

Немецкий рынок труда может стать намного доступнее для украинцев, сообщает издание. В Германии планируют упростить процесс трудоустройства для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. По данным службы занятости, в таком случае около 59% украинцев выберут немецкий рынок труда.

«Это огромная угроза для польской экономики», — заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.

Он отметил, что после смягчения миграционного законодательства в Германии нехватка кадров в польских компаниях может вырасти до 500 тысяч вакансий.

«Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», — считает Инглот.

По его прогнозам, из-за дефицита украинских рабочих в будущем производство товаров широкого потребления может снизиться на десять процентов.

«Если немецкий рынок труда откроется для иностранцев, то большинство украинцев, занятых сегодня в наших компаниях, может перебраться на Запад», — отметил сотрудник компании Work Service Павел Вольневич.

Как рассказал RzeczPospolita бизнесмен Дариуш Блохер, около четверти работников строительной отрасли — это выходцы с Украины и Белоруссии, без которых компании «не смогут справиться».