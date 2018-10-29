В Польше забеспокоились из-за нехватки украинских рабочих
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Польше всерьез обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы и в Германию, в частности, пишет RzeczPospolita.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Польше всерьез обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы и в Германию, в частности, пишет RzeczPospolita.
Немецкий рынок труда может стать намного доступнее для украинцев, сообщает издание. В Германии планируют упростить процесс трудоустройства для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. По данным службы занятости, в таком случае около 59% украинцев выберут немецкий рынок труда.
«Это огромная угроза для польской экономики», — заявил глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот.
«Это негативно скажется на экономическом росте в Польше. Также это вызовет огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», — считает Инглот.
«Если немецкий рынок труда откроется для иностранцев, то большинство украинцев, занятых сегодня в наших компаниях, может перебраться на Запад», — отметил сотрудник компании Work Service Павел Вольневич.
Как рассказал RzeczPospolita бизнесмен Дариуш Блохер, около четверти работников строительной отрасли — это выходцы с Украины и Белоруссии, без которых компании «не смогут справиться».
По данным министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу уезжает до девяти миллионов граждан страны. При этом в последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине. Около 20% населения страны ежегодно уезжает на заработки. Как утверждает Евростат, больше всего украинцев отправляются в Польшу.