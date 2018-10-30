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10:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Продукты зеленеют в цене

За новые ставки экологического сбора ответят потребители.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Скандал вокруг планов Минприроды резко повысить ставки экологических сборов набирает обороты. Производители продуктов питания и напитков, пытаясь не допустить роста расходов, прибегли к традиционному аргументу: они предупреждают правительство о возможном повышении потребительских цен минимум на 1%. Участники рынка называют сбор «квазиналогом» в пользу переработчиков и уверены, что избежать его, выполняя нормативы по утилизации отходов, просто невозможно.

«Увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов», — говорится в письме (копия есть у «Ъ») исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьеру Дмитрию Медведеву. Это ответ отрасли на инициативу Минприроды повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств.

Господин Мамонтов подтвердил «Ъ» факт отправки письма. По его словам, реакции на него пока не было. В пресс-службе правительства РФ сообщили «Ъ», что письма не видели. В пресс-службе Минприроды на запрос «Ъ» не ответили.

Пивоваров волнует предложение Минприроды повысить экосбор для металлических упаковок из алюминия с текущих 2,423 тыс. руб. за тонну до 20 тыс. руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3,844 тыс. руб. за тонну до 10,432 тыс. руб.

В своем письме глава союза просит не повышать ставки в 2019 году. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», — предлагает Вячеслав Мамонтов.

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С аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров. Тогда же ряд собеседников «Ъ» отмечали нелогичность решения Минприроды на фоне поддержки правительством использования продукции подпавшего под санкции США «Русала» Олега Дерипаски. По их мнению, увеличение экологического сбора может поставить в сложное положение производителей алюминиевых банок. Компании, выпускающие напитки, выберут более дешевую тару, что явно не вписывается в «дорожную карту» по поддержке алюминиевой отрасли.

О своем неприятии предлагаемых Минприроды ставок экосбора заявил и Национальный союз производителей молока, направивший соответствующие письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз (копии есть у «Ъ»). Союз предлагает проиндексировать экосбор на 2019 год, умножив действующие ставки на произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017−2019 годы (равен 1,114), указанных в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2024 года.

В ассоциации «РусПэк» (объединяет, в частности, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak) в своем отзыве на законопроект Минприроды прямо пишут, что это делается по предложению «единичных (в пределах десяти) компаний-переработчиков».

Собеседник «Ъ» на продовольственном рынке включает в число крупнейших переработчиков отходов «Тайгер-Сибирь» из Новосибирска (в равных долях принадлежит Владимиру Прахту и Кириллу Ритерману), подмосковный завод по переработке пластмасс «Пларус», учредителем которого в ЕГРЮЛ значится «Реч Финч Лтд» из Белиза, и НП «НСРО “Руслом.ком”» (объединяет свыше 160 ломозаготовителей). Получить оперативный комментарий у переработчиков не удалось.

Между тем, как пишет премьеру Вячеслав Мамонтов, только в 2014 году мощности переработчиков термопластиковых бутылок, составлявшие 177 тыс. тонн в год, были загружены на 50−60% из-за отсутствия сырья.

Повышение ставок экосбора — попытка за счет других производителей поддержать неэффективные компании, занимающиеся утилизацией, утверждают пивовары.

«РусПэк» пишет в своем отзыве, что результаты исследования, проведенные ассоциацией, «свидетельствуют об отсутствии прозрачной и унифицированной информации по ценообразованию в отрасли». Так, стоимость транспортировки отходов в зависимости от регионов варьируется от 833 до 3,575 тыс. руб. за тонну, а утилизации — от 7,6 тыс. до 65,15 тыс. руб. за тонну. «Ценообразование на этом рынке непрозрачно, — подтверждает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.— По опыту рынка подакцизных товаров можно предположить, что это подтолкнет развитие теневого рынка торговли актами утилизации».

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Недоумение бизнеса вызывает и процесс разработки новых ставок экосбора. «Сначала на общественное обсуждение был предложен проект постановления о новых ставках, и только потом Минприроды объявило тендер на поиск разработчика методики определения ставок», — говорит менеджер пивоваренной компании.

«Экосбор сегодня по факту выступает квазиналогом. Выполнить нормативы по утилизации отходов сегодня просто невозможно без введения прежде всего раздельного сбора мусора», — указывает собеседник в крупной пищевой компании. По его оценкам, в год участники рынка федерального уровня платят около 100−200 млн руб. экосбора. При повышении ставок, которое предлагает Минприроды, показатель может вырасти до 500 млн руб., что вызовет рост цены на продукцию минимум на 0,5−1%.

Халиль Аминов, Олег Трутнев, Анатолий Костырев, Максим Иванов

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