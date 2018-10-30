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05:18 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Народный банк Китая (ЦБ) во вторник ослабил курс юаня к доллару, на 0,28%, что стало минимумом за последние 10 лет, свидетельствуют данные регулятора.

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ЦБ: $ 65.8129   +0.18 € 75.0399   +0.37 ММВБ: $ 65.8250   +0.10 € 74.9300   -0.02

Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9574 юаня за доллар, что на 197 пунктов больше, чем в понедельник, когда курс составил 6,9377. Фиксинг вторника оказался минимальным с 21 мая 2008 года.

На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

Власти страны, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015−2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

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