Центробанк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9574 юаня за доллар, что на 197 пунктов больше, чем в понедельник, когда курс составил 6,9377. Фиксинг вторника оказался минимальным с 21 мая 2008 года.

На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне.

Власти страны, в том числе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.