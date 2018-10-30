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07:39 (мск), источник: Ведомости

Потребители увеличили расходы на покрытие старых долгов

Российские потребители взяли рекордный объем кредитов на обслуживание старых долгов в первом полугодии 2018 г. Речь идет о сумме в 68,3 млрд руб., что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Сумма рефинансированных кредитов в июле 2018 г. составила 14,6 млрд руб., что вдвое больше, чем годом ранее. Рефинансирование автокредитов выросло в 1,6 раз — до 171,9 млн руб. По кредитным картам оно составило 57 млн руб., что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 г.

По ипотеке пиковые объемы рефинансированных кредитов отмечались в мае 2018 г. — почти 4,5 млрд руб. В июле 2018 г. потребители рефинансировали кредиты этого типа на сумму 3,2 млрд руб., что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок… Есть предположение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 г.», — считает руководитель «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что из-за долгов перед банками более миллиона россиян попали в категорию невыездных. На 1 сентября, приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Средняя сумма долга таким образом составляла 377 000 руб. Всего в списке невыездных находилось 2,8 млн должников различных категорий, включая алиментщиков и должников по штрафам. Это на 1,2 млн больше, чем на 1 сентября 2017 г.

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