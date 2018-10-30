«Роснефть» может заключить контракт с госфондом Китая на поставку нефти

Источник: Reuters

Контракт предусматривал механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, если у сторон не возникнут взаимные претензии. Суммарные отгрузки по контракту могли составлять 100 млн тонн, отмечает газета. Договор также обязывал китайскую компанию приобрести 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.

Читайте также Власти могут задействовать новый механизм сдерживания цен на топливо

Как именно контракт перейдет CITIC Resources, источники не сообщили. По словам одного из них, CITIC может перезаключить контракт с «Роснефтью», но уже без участия CEFC China. По словам другого, такой план был, но сейчас предполагается передать контракт CEFC Singapore, так как в итоге он все равно будет принадлежать CITIC.

Представители CITIC Resources и CITIC не ответил на запрос редакции. В «Роснефти» лишь заявили, что контракт реализуется согласно изначально определенным условиям.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что контракты «Ронефти» с китайской CEFC, которая на тот момент проходила процедуру банкротства, не будут расторгнуты.