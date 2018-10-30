«Роснефть» может заключить контракт с госфондом Китая на поставку нефти

Контракт предусматривал механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, если у сторон не возникнут взаимные претензии. Суммарные отгрузки по контракту могли составлять 100 млн тонн, отмечает газета. Договор также обязывал китайскую компанию приобрести 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.
Как именно контракт перейдет CITIC Resources, источники не сообщили. По словам одного из них, CITIC может перезаключить контракт с «Роснефтью», но уже без участия CEFC China. По словам другого, такой план был, но сейчас предполагается передать контракт CEFC Singapore, так как в итоге он все равно будет принадлежать CITIC.
Представители CITIC Resources и CITIC не ответил на запрос редакции. В «Роснефти» лишь заявили, что контракт реализуется согласно изначально определенным условиям.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что контракты «Ронефти» с китайской CEFC, которая на тот момент проходила процедуру банкротства, не будут расторгнуты.
Сообщалось, что СEFC будет реструктурирована и разделена на три части. Трейдер с аналогичным названием сохранится, ему и будут переданы контракты с российской компанией. Владельцем этой «дочки» может стать государственный конгломерат CITIC Group. Еще один вариант — слияние с частной нефтехимической и текстильной Hengli Group.