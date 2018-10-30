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11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роснефть» может заключить контракт с госфондом Китая на поставку нефти

После того, как китайская компания CEFC China, с которой «Роснефть» в сентябре 2017 года заключила пятилетний контракт о ежегодной поставке 10 млн тонн нефти, обанкротилась, нефть российской компании может перейти государственной CITIC Resources, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Источник: Reuters

Контракт предусматривал механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, если у сторон не возникнут взаимные претензии. Суммарные отгрузки по контракту могли составлять 100 млн тонн, отмечает газета. Договор также обязывал китайскую компанию приобрести 14,16% «Роснефти» у СП катарского инвестфонда QIA и швейцарской Glencore.

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Как именно контракт перейдет CITIC Resources, источники не сообщили. По словам одного из них, CITIC может перезаключить контракт с «Роснефтью», но уже без участия CEFC China. По словам другого, такой план был, но сейчас предполагается передать контракт CEFC Singapore, так как в итоге он все равно будет принадлежать CITIC.

Представители CITIC Resources и CITIC не ответил на запрос редакции. В «Роснефти» лишь заявили, что контракт реализуется согласно изначально определенным условиям.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что контракты «Ронефти» с китайской CEFC, которая на тот момент проходила процедуру банкротства, не будут расторгнуты.

Сообщалось, что СEFC будет реструктурирована и разделена на три части. Трейдер с аналогичным названием сохранится, ему и будут переданы контракты с российской компанией. Владельцем этой «дочки» может стать государственный конгломерат CITIC Group. Еще один вариант — слияние с частной нефтехимической и текстильной Hengli Group.

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