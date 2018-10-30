Минфин уточнил слова Силуанова о налоге на роскошь

«Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки. Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий», — говорится в сообщении.