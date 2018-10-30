Минфин уточнил слова Силуанова о налоге на роскошь
Первый
Первый
«Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки. Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий», — говорится в сообщении.
Ранее Силуанов в интервью Владимиру Познеру заявил, что разница в уровне доходов населения создает в обществе напряжение. Он отметил, что правительство уже подняло налоги «на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры».
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