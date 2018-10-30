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12:15 (мск), источник: RNS

Минфин уточнил слова Силуанова о налоге на роскошь

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью журналисту Владимиру Познеру заявил, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых и не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.

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Источник: РИА "Новости"

«Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки. Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий», — говорится в сообщении.

Ранее Силуанов в интервью Владимиру Познеру заявил, что разница в уровне доходов населения создает в обществе напряжение. Он отметил, что правительство уже подняло налоги «на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры». Вице-премьер также добавил, что идея ввести прогрессивную шкалу налогообложения обладает как плюсами, так и минусами.

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