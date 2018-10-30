Подозрительным переводам понижают планку
Почему банки все чаще блокируют транзакции россиян.
Почему банки все чаще блокируют транзакции россиян.
Еще недавно
Но если раньше внимание привлекали суммы от 1 млн руб., то теперь, как говорят на рынке, интересует все, что больше 15 тыс. руб. Да и пометки «возвращаю долг» или «купи себе подарок» уже не убеждают контролеров, отметила председатель правления банка «Оранжевый» Валентина Галицкая: «15 тыс. руб. — это законодательно определенная сумма, на которую не требуется подтверждение. Все остальное отдано на откуп банковских структур».
Пояснения, что перевод предназначен в качестве оплаты долга или подарка уже не работает и не является подтверждающим основанием. Нужно предоставить первоначальный документ, например, либо расписку о предоставлении долга, либо договор займа.
Все объяснения звучат уже после того, как средства заморожены. А поводов для этого может быть несколько — от статей за отмывание денег и финансирование терроризма до незаконного предпринимательства и уклонения от налогов. Критерии подозрительности банки устанавливают сами и порой чрезмерно усердствуют в этом, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:
Таких специальных указаний нет. Просто банки перестраховываются. Им дешевле просто взять и заблокировать транзакцию, чем выяснять, что здесь никаких рисков нет. Это, скорее, эксцесс исполнителя, чем попытка бороться с
какими-тонеправомерными действиями.
А еще, перестраховываясь в борьбе с кражами денег с карт, банки блокируют даже привычные операции клиентов. Так случилось с москвичкой Натальей — перевод типовой, адресат известный, а рубли зависли: «Все было знакомо: перевод, номер телефона, сумма. То есть я всегда так делаю. Сразу же пришло сообщение с просьбой перезвонить в банк, так как он заметил подозрительную активность, и мой перевод заблокирован. Я перезвонила, и буквально через 10−15 минут перевод ушел. Почему это произошло, я не знаю. Причин мне не сказали».
Наталье еще повезло, ведь разбирательство заняло несколько минут. Но известны случаи, когда клиентам банков приходилось перевыпускать карты, чтобы получить доступ к собственным деньгам. Другим предлагали заплатить комиссию в 15% от суммы перевода — так кредитные организации борются с обналичкой. Неудивительно, что те, кому регулярно приходят деньги на карту, задумались о собственном покое. Как рассказала «Коммерсантъ FM» начальник отдела продаж «Московского агентства недвижимости» Ольга Саукитенс, владельцы столичных квартир на всякий случай массово отказываются от
Так что банкам впору начинать подсчитывать убытки. Ведь по оценкам аналитиков, доходы от сервиса
По данным Центробанка, объем сомнительных операций в прошлом году превысил 420 млрд руб., причем три четверти этой суммы приходится на схемы по обналичиванию денег.
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