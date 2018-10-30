Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Столкновения, раненые: учения НАТО выходят из-под контроля
Российская фигуристка устроила стриптиз на льду после победы
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни
В Подмосковье появятся плавучие деревни
Поиск по хлебным крошкамКак получить информацию о репрессированных родственниках?
"Они многое поняли": эксперт об атаке дронов США на "Хмеймим"
Страшнейшая для Киева санкция: что рассказали в РФ
Смертельно больные Рыбин и Сенчукова сделали признание об аборте
Прощание с Караченцовым вызвало негодование в РФ
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
«Никакого бокса»: UFC зовет Мейвезера на бой с Хабибом
Корнеплод, который увеличивает поступление кислорода в мозг
Каши, от которых больше вреда, чем пользы
Тренер Туктамышевой о ее стриптизе на льду: У нас что, как в СССР
Цымбалюк-Романовская показалась в свадебном платье
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни
Автор песен Орбакайте и Лепса погиб в ДТП
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
15:22 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Подозрительным переводам понижают планку

Почему банки все чаще блокируют транзакции россиян.

Наверх
Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Онлайн-переводы свыше 15 тыс. руб. считать подозрительными: банки по требованию Росфинмониторинга все активнее блокируют операции россиян. Это происходит в рамках закона о борьбе с отмыванием денег. Не помогают даже примечания клиентов о возврате долга или подарке. Как выяснил «Коммерсантъ FM», поводов для заморозки платежа у кредитных организаций немало, а критерии достаточно размыты. В результате нередко страдают законопослушные граждане. За что же могут заблокировать перевод? Разбирался Григорий Колганов.

Еще недавно онлайн-переводы называли лучшей банковской инновацией последних лет: с их помощью гражданам легче возвращать долги, расплачиваться за услуги, а государству, как обнаружилось, удобнее контролировать движение средств.

Но если раньше внимание привлекали суммы от 1 млн руб., то теперь, как говорят на рынке, интересует все, что больше 15 тыс. руб. Да и пометки «возвращаю долг» или «купи себе подарок» уже не убеждают контролеров, отметила председатель правления банка «Оранжевый» Валентина Галицкая: «15 тыс. руб. — это законодательно определенная сумма, на которую не требуется подтверждение. Все остальное отдано на откуп банковских структур».

Пояснения, что перевод предназначен в качестве оплаты долга или подарка уже не работает и не является подтверждающим основанием. Нужно предоставить первоначальный документ, например, либо расписку о предоставлении долга, либо договор займа.
Валентина Галицкая
председатель правления банка «Оранжевый»

Все объяснения звучат уже после того, как средства заморожены. А поводов для этого может быть несколько — от статей за отмывание денег и финансирование терроризма до незаконного предпринимательства и уклонения от налогов. Критерии подозрительности банки устанавливают сами и порой чрезмерно усердствуют в этом, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

Таких специальных указаний нет. Просто банки перестраховываются. Им дешевле просто взять и заблокировать транзакцию, чем выяснять, что здесь никаких рисков нет. Это, скорее, эксцесс исполнителя, чем попытка бороться с какими-то неправомерными действиями.

А еще, перестраховываясь в борьбе с кражами денег с карт, банки блокируют даже привычные операции клиентов. Так случилось с москвичкой Натальей — перевод типовой, адресат известный, а рубли зависли: «Все было знакомо: перевод, номер телефона, сумма. То есть я всегда так делаю. Сразу же пришло сообщение с просьбой перезвонить в банк, так как он заметил подозрительную активность, и мой перевод заблокирован. Я перезвонила, и буквально через 10−15 минут перевод ушел. Почему это произошло, я не знаю. Причин мне не сказали».

Новость
Роковые деньги. Кому банк в первую очередь заблокирует карточку?

Наталье еще повезло, ведь разбирательство заняло несколько минут. Но известны случаи, когда клиентам банков приходилось перевыпускать карты, чтобы получить доступ к собственным деньгам. Другим предлагали заплатить комиссию в 15% от суммы перевода — так кредитные организации борются с обналичкой. Неудивительно, что те, кому регулярно приходят деньги на карту, задумались о собственном покое. Как рассказала «Коммерсантъ FM» начальник отдела продаж «Московского агентства недвижимости» Ольга Саукитенс, владельцы столичных квартир на всякий случай массово отказываются от онлайн-расчетов с арендаторами: «Большинство собственников предпочитают производить расчеты наличным путем, так как опасаются того, что у них будут неприятности из-за сдачи квартиры в аренду. Дело в том, что налоговые сейчас высылают письма владельцам нескольких объектов недвижимости с требованием отчитаться, не сдают ли их граждане в аренду».

Пристальное внимание государства к онлайн-переводам, по мнению экспертов, вряд ли скоро выведет россиян из «тени», зато наверняка вернет их к расчетам наличными.

Так что банкам впору начинать подсчитывать убытки. Ведь по оценкам аналитиков, доходы от сервиса онлайн-переводов могут составлять до 30% выручки.

По данным Центробанка, объем сомнительных операций в прошлом году превысил 420 млрд руб., причем три четверти этой суммы приходится на схемы по обналичиванию денег.

Читайте также:

 Как Владимир Путин в Стамбуле выход искал
Рост цен на топливо неизбежен
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Установлены лица, предоставившие информацию о Петрове и Боширове
Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ
Как живут тысячи старообрядцев в лесах на Енисее
Французский почтальон собирал камни и построил «идеальный замок»
Авианосец «Адмирал Кузнецов» поврежден при аварии плавучего дока
Кокорину и Мамаеву разрешат играть в тюремных командах
Спорт
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке» Рауль Рианчо в течение одной недели успел провести уже два матча на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» и не потерпел ни одного поражения
Hi-Tech
Огненные цены: топовых китайцев раздают за копейки Тратьте деньги с умом!
Авто
400 л.с. и полный привод: в Россию приедет очень дорогая Kia На российском рынке новое поколение роскошного седана Kia K900 придёт на смену модели Quoris
Кино
45-летняя Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой России Жена Андрея Кончаловского поделилась новостью в соцсетях
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Сын Виктора Цоя: «Отец — это по-прежнему личное и сокровенное» Александр дал откровенное интервью впервые за много лет (фото)
Леди
6 ежедневных привычек, из-за которых ты быстро стареешь Мимику сложно контролировать, но некоторые привычки образуют заломы, с которыми потом будет трудно бороться
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь