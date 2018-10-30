Подозрительным переводам понижают планку

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Онлайн-переводы свыше 15 тыс. руб. считать подозрительными: банки по требованию Росфинмониторинга все активнее блокируют операции россиян. Это происходит в рамках закона о борьбе с отмыванием денег. Не помогают даже примечания клиентов о возврате долга или подарке. Как выяснил «Коммерсантъ FM», поводов для заморозки платежа у кредитных организаций немало, а критерии достаточно размыты. В результате нередко страдают законопослушные граждане. За что же могут заблокировать перевод? Разбирался Григорий Колганов.

Еще недавно онлайн-переводы называли лучшей банковской инновацией последних лет: с их помощью гражданам легче возвращать долги, расплачиваться за услуги, а государству, как обнаружилось, удобнее контролировать движение средств.

Но если раньше внимание привлекали суммы от 1 млн руб., то теперь, как говорят на рынке, интересует все, что больше 15 тыс. руб. Да и пометки «возвращаю долг» или «купи себе подарок» уже не убеждают контролеров, отметила председатель правления банка «Оранжевый» Валентина Галицкая: «15 тыс. руб. — это законодательно определенная сумма, на которую не требуется подтверждение. Все остальное отдано на откуп банковских структур».

Пояснения, что перевод предназначен в качестве оплаты долга или подарка уже не работает и не является подтверждающим основанием. Нужно предоставить первоначальный документ, например, либо расписку о предоставлении долга, либо договор займа. Валентина Галицкая председатель правления банка «Оранжевый»

Все объяснения звучат уже после того, как средства заморожены. А поводов для этого может быть несколько — от статей за отмывание денег и финансирование терроризма до незаконного предпринимательства и уклонения от налогов. Критерии подозрительности банки устанавливают сами и порой чрезмерно усердствуют в этом, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

Таких специальных указаний нет. Просто банки перестраховываются. Им дешевле просто взять и заблокировать транзакцию, чем выяснять, что здесь никаких рисков нет. Это, скорее, эксцесс исполнителя, чем попытка бороться с какими-то неправомерными действиями.

А еще, перестраховываясь в борьбе с кражами денег с карт, банки блокируют даже привычные операции клиентов. Так случилось с москвичкой Натальей — перевод типовой, адресат известный, а рубли зависли: «Все было знакомо: перевод, номер телефона, сумма. То есть я всегда так делаю. Сразу же пришло сообщение с просьбой перезвонить в банк, так как он заметил подозрительную активность, и мой перевод заблокирован. Я перезвонила, и буквально через 10−15 минут перевод ушел. Почему это произошло, я не знаю. Причин мне не сказали».

Наталье еще повезло, ведь разбирательство заняло несколько минут. Но известны случаи, когда клиентам банков приходилось перевыпускать карты, чтобы получить доступ к собственным деньгам. Другим предлагали заплатить комиссию в 15% от суммы перевода — так кредитные организации борются с обналичкой. Неудивительно, что те, кому регулярно приходят деньги на карту, задумались о собственном покое. Как рассказала «Коммерсантъ FM» начальник отдела продаж «Московского агентства недвижимости» Ольга Саукитенс, владельцы столичных квартир на всякий случай массово отказываются от онлайн-расчетов с арендаторами: «Большинство собственников предпочитают производить расчеты наличным путем, так как опасаются того, что у них будут неприятности из-за сдачи квартиры в аренду. Дело в том, что налоговые сейчас высылают письма владельцам нескольких объектов недвижимости с требованием отчитаться, не сдают ли их граждане в аренду».

Пристальное внимание государства к онлайн-переводам, по мнению экспертов, вряд ли скоро выведет россиян из «тени», зато наверняка вернет их к расчетам наличными.

Так что банкам впору начинать подсчитывать убытки. Ведь по оценкам аналитиков, доходы от сервиса онлайн-переводов могут составлять до 30% выручки.

По данным Центробанка, объем сомнительных операций в прошлом году превысил 420 млрд руб., причем три четверти этой суммы приходится на схемы по обналичиванию денег.