Майя Санду о повышении зарплат: «Их будут платить до выборов. А после — это будет невозможно»

У государства нет денег для повышения зарплат, и после парламентских выборов их не будут платить. Такое заявление сделала лидер ПДС Майя Санду в передаче «Adev rul Live Moldova».

Санду считает, что для повышения зарплат у власти должны быть хорошие отношения со внешними партнерами, которые поддержат финансово такие выплаты.

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Более того, лидер ПДС дала понять, что если придёт к власти, она не намерена платить повышенные зарплаты, как того обещают демократы.

«Эти зарплаты возможно будут платить до выборов. Но после выборов — это уже невозможно», — заявила Санду.

Напомним, реформа заработных плат в бюджетном секторе была объявлена лидером Демократической партии Молдовы Владом Плахотнюком. Это стало возможным благодаря продолжительному экономическому росту в течение последних трёх лет, который продолжится и в предстоящем году, согласно расчётам МВФ и Всемирного банка.