Новак назвал заградительные пошлины на нефть крайней мерой

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«Работаем сейчас с компаниями по поручению Дмитрия Анатольевича (премьер-министра Дмитрия Медведева). Прорабатываем совместные планы решений. Если цены будут держаться, и компании будут выполнять свои обязательства, значит, таких экстренных мер не понадобится. Это как крайняя мера», — пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

О возможности введения запретительных пошлин накануне заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, пошлины могут ввести, если не удастся согласовать с нефтекомпаниями «соглашение о поддержании сложившихся цен на внутреннем рынке». Вице-премьер Дмитрий Козак назвал «высокой» вероятность введения заградительных пошлин.