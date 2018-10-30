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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Новак назвал заградительные пошлины на нефть крайней мерой

Заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты могут ввести в крайнем случае, если нефтяные компании не будут выполнять свои обязательства, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

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Источник: Reuters

«Работаем сейчас с компаниями по поручению Дмитрия Анатольевича (премьер-министра Дмитрия Медведева). Прорабатываем совместные планы решений. Если цены будут держаться, и компании будут выполнять свои обязательства, значит, таких экстренных мер не понадобится. Это как крайняя мера», — пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

О возможности введения запретительных пошлин накануне заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, пошлины могут ввести, если не удастся согласовать с нефтекомпаниями «соглашение о поддержании сложившихся цен на внутреннем рынке». Вице-премьер Дмитрий Козак назвал «высокой» вероятность введения заградительных пошлин.

Напомним, согласно поправкам к законодательству, принятым в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, правительство имеет право вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае, если цена нефти резко увеличивается.

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